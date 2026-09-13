Почему «Манчестер Сити» заберёт дерби у «МЮ»

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 18:30 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 13 сентября 2026 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Средний коэффициент на победу «Манчестер Юнайтед» составляет 3.18, в то время как ничья оценивается в 3.84, а победа «Манчестер Сити» — в 2.11.

Аналитики ожидают результативной встречи. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.57, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.35. Вариант «обе забьют — да» оценивается в 1.49.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ без потерь. После трёх туров у команды девять очков и первое место в таблице. Сначала «горожане» обыграли «Борнмут» со счётом 2:1, затем разгромили на выезде «Кристал Пэлас» — 4:1, а в прошлом туре минимально победили «Ковентри Сити» — 1:0. Итого — 7:2 по мячам и максимальные девять очков.

Не менее показательно команда провела стартовый матч Лиги чемпионов. 8 сентября «Манчестер Сити» отправился в гости к «Порту» и выиграл со счётом 2:0. Эрлинг Холанд оформил дубль, а «горожане» второй официальный матч подряд провели «на ноль». Получается, к дерби они подходят на серии из четырёх побед в чемпионате и Лиге чемпионов.

Совсем другая ситуация — у «Манчестер Юнайтед». В стартовом туре команда сенсационно уступила вернувшемуся в АПЛ «Халл Сити» — 0:2. Затем исправилась на «Олд Траффорд», разгромив «Ипсвич Таун» со счётом 5:2, но уже в следующей встрече снова потеряла очки — 2:2 с «Эвертоном». Причём победу манкунианцы упустили на 90+6-й минуте. После трёх туров у них четыре очка и 11-е место при разности мячей 7:6.

И есть ещё один важный момент — календарь. «Манчестер Сити» провёл еврокубковый матч во вторник, 8 сентября, тогда как «Манчестер Юнайтед» только вечером 10 сентября играл дома с «Сабахом» в Лиге чемпионов. Между этой встречей и дерби останется меньше трёх суток полноценного восстановления. У гостей перед принципиальным матчем на два дня больше отдыха.

При этом недооценивать фактор дерби нельзя. В январе «Манчестер Юнайтед» именно на «Олд Траффорд» одолел соседа со счётом 2:0, а три последних матча команд в АПЛ вообще получились необычно скупыми: 2:0, 0:3 и 0:0. Поэтому котировка выше двойки на «Сити» вполне объяснима.

Однако сейчас форма команд слишком сильно различается. «Манчестер Сити» выиграл пять последних таймов… Пожалуй, нет необходимости искать сложные рынки: гости лучше начали сезон, надёжнее в обороне, уже прошли серьёзный выезд в Порту и получают заметное преимущество по восстановлению. «МЮ» же пропустил шесть мячей за три тура и пока не продемонстрировал стабильности даже во встрече с соперниками заметно ниже классом.

При коэффициенте чуть выше 2.00 есть смысл играть именно чистую победу гостей. Сценарий 1:2 выглядит наиболее логичным.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.11.