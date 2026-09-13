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Лидс — Ньюкасл: прогноз на матч АПЛ 14 сентября 2026 года, прямая трансляция

«Лидс» — «Ньюкасл». Это вам не «Ливерпуль»
Алексей Серяков
«Лидс» — «Ньюкасл»: прогноз на матч
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В Лидсе проводить быстрые атаки никто не позволит.

14 сентября состоится матч 4-го тура чемпионата Англии по футболу «Лидс» — «Ньюкасл». Игра пройдёт в Лидсе на стадионе «Элланд Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл» 14 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лидса» предлагается с коэффициентом 2.49. Победа «Ньюкасла» оценивается коэффициентом 2.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.09, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.78. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Ньюкасл»

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 22:00 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
4 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Майли – 32'     2:0 Калверт-Льюин – 34'     3:0 Калверт-Льюин – 45+1'     4:0 Окафор – 59'     4:1 Туре – 90'    

Программа 4-го тура чемпионата Англии по футболу закроется в понедельник одним матчем. Вывеска не самая громкая, но уважения точно заслуживает: «Лидс» примет «Ньюкасл». Ожидается игра на три результата, так что по части интриги вопросов нет. Взгляните на букмекерскую линию: преимущество хозяев минимально, целиком и полностью объясняется местом проведения встречи. На своём поле команда Даниэля Фарке традиционно хороша.

Соперникам пророчили сложный старт сезона, однако по итогам трёх туров они чувствуют себя комфортно. Игра узнаваемая, голы забиваются, очки набираются. «Лидс» со своей тягой к высокорослым футболистам, атлетичному стилю и опасности при стандартных положениях набил руку на стабильном наборе очков с середняками и аутсайдерами. Забивает не так много, зато стабильно. Вне зависимости от имени и привычек оппонентов.

Позади «Ноттингем Форест» (1:0), «Брентфорд» (1:1) и «Брайтон». «Ньюкасл» после массового ухода лидеров в летнее трансферное окно в какой-то момент вовсе начали отпевать. Не вытерпел даже Эдди Хау, амбиции тренера слабо увязывались с происходящим. Молодой Матиас Яйссле без опыта самостоятельной работы начал без раскачки. В первом же туре выдал бодрую ничью с обновлённым «Ливерпулем» (2:2), причём мерсисайдцы едва спаслись на последних минутах. Как оказалось, то было лишь начало.

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На исходе лета на выезде разобрали на запчасти «Тоттенхэм» моднейшего Роберто Де Дзерби (2:0), да и напор агрессивного «Борнмута» выдерживали. Стремятся действовать максимально вертикально, при первой возможности забегают за спину защитникам. По тому же принципу летом подбирали новичков: должна быть высочайшая скорость, с остальным разберёмся. Лига со временем наверняка приноровится, однако первые результаты обнадёживают.

Штука в том, что дисциплинированный «Лидс» к авантюрам не склонен и свободного пространства не даст. Даже на своём поле не раскрывается без необходимости. Переходных фаз должно быть немного, потому и предпосылок к высокой результативности не видать. В один-два мяча верится легко, при доле фантазии представляются три. Не более. Значит, тотал меньше 3 гола за 1.75 достоин внимания.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.75.

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