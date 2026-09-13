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Интер — Удинезе: прогноз на матч Серии А 14 сентября 2026 года, прямая трансляция

«Интер» — «Удинезе». Похмелье после «Реала»
Алексей Серяков
«Интер» — «Удинезе»: прогноз на матч
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Соперник у действующего чемпиона Италии крайне неприятный.

14 сентября состоится встреча 4-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Удинезе». Игра пройдёт в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч «Интер» — «Удинезе» 14 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.35. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 8.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.66. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Удинезе»

Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
5 : 3
Удинезе
Удине
0:1 Абанква – 9'     0:2 Эккеленкамп – 16'     1:2 Аугусто – 26'     2:2 Барелла – 35'     3:2 Тюрам – 57'     4:2 Эспозито – 67'     5:2 Бонни – 79'     5:3 Гейе – 90+1'    

Лига чемпионов накладывает свой отпечаток, удовольствие растягивается. Программа 4-го тура чемпионата Италии по футболу закроется в понедельник аж тремя матчами. Нас интересует самый поздний: в Милане действующий чемпион страны «Интер» примет традиционно опасный и неуступчивый «Удинезе». Сразу скажем: здесь всё далеко не так очевидно, как может показаться на первый взгляд.

Клуб из Удине не отличается изысканным футболом, тягой к мелкому пасу и прочей жоге боните. Ровно наоборот. Из года в год ставит на атлетизм: это одна из самых рослых и мощных команд Серии А, которая знает толк в единоборствах. Обилие борьбы, вторые мячи, угроза при стандартах — основные козыри. Более чем достаточно для уверенного нахождения в середине турнирной таблицы.

Гранды регулярно ломают о неуступчивого соперника зубы. Скажем, «Наполи» под руководством Антонио Конте страдал постоянно. Да и новый сезон «Удинезе» начал солидно. Попробуйте отнимите очки у «Комо», да ещё и на выезде. Команда Сеска Фабрегаса не просто так попала в Лигу чемпионов. Однако довольствовалась ничьей — 1:1. Следом досталось «Монце» — 3:2 для новичка элитного дивизиона. К 4-му туру пришло время настоящей проверки.

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«Интер» ставит на опытных футболистов с богатым опытом выступлений в АПЛ. Интенсивность чемпионата Англии гораздо выше, в Италии требования к физике не столь высоки. Летом изрядно пересобрали состав, с ходу оправдывают статус главного претендента не скудетто. Разгромили «Монцу» (4:1), перетерпели «Кальяри» (1:0). В 3-м туре принимали «Наполи», затем сошлись с «Реалом» Жозе Моуринью в Лиге чемпионов, теперь вот пришёл черёд «Удинезе». Как видно, график плотный, стабильности пока не хватает, в атаке получается далеко не всё.

Так что ожидаются трудности. История противостояния с таким мнением скорее согласна. В трёх предыдущих очных встречах миланцы дважды победили с разницей в один мяч при одном поражении. Что любопытно, уступили дома (1:2 в августе 2025 года). Так что ставим на аутсайдера с форой. В победу команды Кристиану Киву верим, но в строго трудовую.

Ставка: «Удинезе» победит с форой (+1.5) за 1.90.

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