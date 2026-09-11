Ставка на качество. «Чемпионат» вручил призы лучшим букмекерам России

Репортаж с церемонии, где прошла деловая часть обсуждения проблем спорта и букмекерских проектов, а затем состоялось награждение.

10 сентября в Москве в ресторане «Дубай» спортивный портал «Чемпионат» наградил лучших букмекеров России. Как это было и что о будущем индустрии думают сами лидеры отрасли – читайте в материале с места событий.

Премия «Лучший букмекер» проводилась впервые

В этом году мы запустили премию в индустрии беттинга, где решили опираться на мнение аудитории, независимых экспертов и редакции «Чемпионата». На протяжении месяца с мая по июнь лучшего букмекера шло открытое голосование. Общий охват проекта превысил 7 млн пользователей за месяц, а в открытом опросе приняли участие более 10 тысяч авторизованных читателей.

Голосование проходило в четырёх номинациях:

«Лучшие условия»;

«Удобство использования»;

«Система лояльности и поддержка клиентов»;

«Киберспортивный букмекер».

Итоговая главная награда — приз сильнейшему по сумме баллов.

В каждой номинации эксперты, редакция и читатели «Чемпионата» расставляли участников премии на первое, второе и третье место по четырём критериям: лучшие условия, система лояльности и поддержка клиентов, удобство использования и лучший киберспортивный букмекер. За первое место компания получала три балла, за второе – два и за третье – один.

Награды победителям

Итоги премии были подведены в День российского букмекера, 28 июня. Торжественную часть запланировали на начало осени, со стартом нового спортивного сезона во многих видах спорта.

Директор по клиентскому опыту БК PARI Матвей Воров Фото: Александр Сафонов/«Чемпионат»

Лучшие букмекеры, победившие в различных номинациях, получили памятные наградные дипломы.

В номинации «Система лояльности и поддержка клиентов» победил PARI. Голосующие по праву оценили качество обратной связи компании, широкий выбор акций и бонусов.

Немаловажными факторами, по мнению редакции, пользователей «Чемпионата» и экспертов, стали оперативная помощь PARI клиентам, прозрачное разрешение спорных вопросов и разнообразная VIP-программа.

Матвей Воров, директор по букмекерскому опыту БК PARI: «Благодарим организаторов, всю команду «Чемпионата» за это мероприятие и, конечно, наших клиентов. Два года назад мы начали построение экосистемы по лояльности, и эта награда — подтверждение того, что мы движемся в правильном направлении».

Приз лучшему киберспортивному букмекеру забрал BetBoom.

Компания реализует множество активностей для любителей виртуальных дисциплин, транслирует не только главные, но и более нишевые события и регулярно обновляет специальные предложения для поклонников киберспорта.

«Хотел бы поблагодарить руководство нашей компании, которое много лет назад сделало выбор в пользу киберспорта и помогло нам соревноваться с лучшими», — прокомментировал Роман Петухов, PR-директор БК BETBOOM.

Сразу три награды получил «Фонбет», в том числе главную — «Лучший букмекер».

Букмекер победил в номинациях «Лучшие условия» и «Удобство использования». Компания набрала наибольшее количество баллов по сумме всех номинаций и была удостоена главного приза – «Лучший букмекер».

Советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов (слева) и генеральный директор «Чемпионата» Андрей Цыпер Фото: Александр Сафонов/«Чемпионат»

«Хотелось бы поблагодарить «Чемпионат». Рад, что наша работа была оценена. Отдельное спасибо игрокам, оказавшим нам это доверие. Такое признание действительно важно. Сегодня мы являемся лидером российского рынка и будем стараться улучшать наш продукт, быть более открытыми для наших клиентов и надеемся встретиться на подобной церемонии через год», — отметил советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов.

Настоящее и будущее беттинга в России

В рамках деловой части мероприятия в формате круглого стола, модератором которого выступил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, представители крупнейших букмекерских компаний обсудили важные для индустрии темы. Дискуссия коснулась общественной ценности, которую может создавать отрасль, инициатив и социальных проектов как долгосрочной части бизнеса и принципов ответственной игры.

«Одна из важных задач букмекеров – помочь спорту финансово. Только за 2025 год букмекеры заплатили более 38 млрд рублей целевых отчислений, которые были переведены в спортивные фонды и организации, – отмечает советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов. – Но это далеко не всё, ведь также есть спонсорская поддержка клубам и спортсменам. Получается весьма внушительная суммарная помощь – около 100 млрд рублей в год. Безусловно, это большой вклад в спорт».

Виктория Алеманова, Дмитрий Дронов, Николай Оганезов, Олеся Серёгина, Алексей Бабичев, Нина Подгорнова, Вячеслав Опахин Фото: Александр Сафонов/«Чемпионат»

Также спикеры рассказали о связи бизнеса и инклюзивного спорта. В прошлом году «Фонбет» организовал Международный фестиваль адаптивного хоккея. На территории Сириуса объединились 1350 игроков из 59 субъектов страны. По мнению президента Федерации адаптивного хоккея России Дмитрия Дронова, первостепенной задачей является вовлечение детей в спорт, в том числе с помощью крупных компаний.

«Хоккей вообще очень дорогой вид спорта. Сделать его доступным можно личным примером, убедить родителей и детей. Когда родители видят огонь в глазах ребёнка, всем становится лучше. Бизнесу же нужно показать и определиться на начальном этапе, кем они хотят быть именно в конкретном проекте. Просто дать денег либо они хотят быть участниками чего-то большего. Ведь главное – зажечь людей с ограниченными возможностями здоровья и подарить им новые смыслы», – заявил Дронов.

Поддержка массового и профессионального спорта – не единственная инициатива букмекеров. Благотворительные фонды «Пари и побеждай», «ДоброFon» и другие оказывают поддержку ветеранам, инклюзивным атлетам и детям. Так, объём помощи «Пари и побеждай» за последний год вырос в семь раз. Однако, по мнению самих лидеров индустрии, благотворительность не измеряется в KPI. В первую очередь это не про бизнес, а про добрые дела, адресную поддержку и внутреннюю культуру компаний.

«Порой нуждающимся нужна не столько финансовая помощь, сколько простая человеческая поддержка. Помогать в обоих аспектах и проявлять внимание и заботу – ключевые моменты в такой работе», – считает журналист, телеведущая и основатель благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеся Серёгина.

Основатель благотворительного фонда «Дополнительное время» Олеся Серёгина и председатель совета фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев Фото: Александр Сафонов/«Чемпионат»

Следующими темами круглого стола стали создание культурных событий и вовлечение новой аудитории в спорт. Могут ли букмекеры создавать общественную ценность не через благотворительность, а через спортивные события и сообщества? Слово директору по маркетингу «Лиги Ставок» Виктории Алемановой:

«В последнюю неделю чемпионата мира мы провели фестиваль «Лига Лайв» в Санкт-Петербурге. Получился довольно интересный маркетинговый кейс. Синергия города, топовой и знаковой для него локации «Севкабель Порт» и, конечно, ключевое спортивное событие года. Нашей целью было подарить людям эмоции, чтобы они хорошо провели время и приобщились к футболу. Главное, чтобы всё прошло цивилизованно и безопасно. Спорт, музыка, различные активности создали подходящую атмосферу. В итоге мероприятие посетили более 10 тысяч человек».

Оживлённую дискуссию вызвала тема, как индустрия может развиваться, одновременно формируя ответственное отношение к ставкам. По мнению Оганезова, проблема лудомании должна решаться на государственном уровне не только ограничениями, но и работой с населением:

«Заразиться лудоманией от ставок на спорт невозможно. Это следствие, а не причина. Если мы действительно хотим бороться с лудоманией, то надо бороться не с легальными букмекерами, а с самого раннего возраста заниматься с детьми и учить их финансовой грамотности. Это глобальный вопрос. Общество потребление готовит человека, особенно молодого, к лёгким деньгам и успеху. Но люди из-за такой парадигмы приходят сделать ставку уже в таком, можно сказать, больном состоянии. К этому их вынуждает кто угодно, но только не букмекеры. Введённые на государственном уровне ограничения – правильные решения, но это профилактика, барьер, который не лечит проблему лудомании. Человека лишают легального оператора, но всегда остаётся нелегальный сектор», – считает Оганезов.

С Оганезовым согласен и директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI, основатель и председатель совета благотворительного фонда «Пари и побеждай» Алексей Бабичев: «Ставки – это прежде всего про фан. К сожалению, пока в России нет конкретной государственной инициативы, чтобы воспитать финансово грамотное население. Да, есть самозапрет на пари, но, мне кажется, этого недостаточно. Поэтому крупные игроки рынка придерживаются своих правил ответственной игры, которые бренд должен ставить одним из критериев своей ценности».

PR-директор БК Леон Нина Подгорнова Фото: Александр Сафонов/«Чемпионат»

Подробнее принцип ответственной игры подсветила PR-директор БК Леон Нина Подгорнова. По её мнению, букмекеры представляют лишь верхушку айсберга. Соблюдать честную игру – часть их работы. Такая же, как и подбор доносящих до игроков идеи компании амбассадоров: «Очень важно правильно выстроить коммуникацию между своим амбассадором и аудиторией. Необходимо донести правильный месседж, что ставки – не молниеносный путь к успеху, а культура боления».

Результаты премии и итоги церемонии подвёл генеральный директор «Чемпионата» Андрей Цыпер: «Сегодня беттинг стал основой современного спорта, укрепляя связь болельщиков с игрой и поддерживая позитивные изменения в спортивной среде. Букмекеры вносят вклад не только в крупные партнёрства, но и в благотворительность, развитие городской и спортивной инфраструктуры, дают людям возможности заниматься спортом. Поздравляем победителей премии «Лучший букмекер» от «Чемпионата». Этот выбор отражает реальные приоритеты рынка, показывает голос аудитории и фиксирует доверие людей».