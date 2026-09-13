«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: «дьяволы» пока сыроваты

13 сентября состоится матч 4-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Кто окажется сильнее?

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» 13 сентября 2026 года

Аналитики букмекерской компании «Леон» отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Сити» предлагается с коэффициентом 2.08, что составляет приблизительно 45% вероятности. Победа «МЮ» оценивается коэффициентом 3.18 (30%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.77 (25%).

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в линии БК «Леон» с коэффициентом 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Всем читателям «Чемпионата» букмекер предлагает приветственный фрибет 3000 рублей за регистрацию, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» (13.09.2026)

«Манчестер Юнайтед» после великолепных первых месяцев под руководством Майкла Кэррика окунулся в рутину. И оказалось, что всё куда сложнее. В первую очередь страдает оборона — в каждом из первых трёх матчей АПЛ «красные дьяволы» пропускали ровно по два мяча. К тому же после прошлогоднего тепличного режима без еврокубков сейчас у «Юнайтед» на носу Лига чемпионов. А это куда более серьёзная нагрузка. И всего четыре очка в трёх матчах — место в середине таблицы. Причём проиграли новичкам из «Халла» и упустили на последних секундах победу над «Эвертоном».

На их фоне «Сити» выглядит куда увереннее. Пеп Гвардиола ушёл, однако дело его живёт в лице Энцо Марески. Собственно, его ученика. Команда перестраивается, но результат даёт сразу. Три победы в трёх турах АПЛ — и промежуточное первое место. Легко «горожанам» не было: «Борнмут» дожали в последние 10 минут, со скромным «Ковентри» сыграли лишь 1:0. Однако победы придают уверенности! Ещё один важный аспект — у «Сити» на два дня подготовки больше. Они свой матч в Лиге чемпионов с «Порту» сыграли во вторник, а «МЮ», пусть и никуда не летал, принимал «Сабах» в четверг. В плотнейшем графике это будет иметь большое значение.

Получается, что уповать «МЮ» остаётся только на родные стены и характер, который в дерби должен выходить на первый план. Но пока «Юнайтед» выглядит сырым на фоне соперника. Букмекерская компания «Леон» предлагает коэффициент 2.08 на победу «Манчестер Сити». А читатели «Чемпионата» могут получить приветственный фрибет 3000 рублей за регистрацию.

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 2.08.

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