Экспресс на футбол 14 сентября 2026 года

Сегодня, 14 сентября, пройдут заключительные матчи очередных туров в ведущих европейских чемпионатах. В АПЛ «Лидс» примет «Ньюкасл», в Испании набравший хороший ход «Бетис» отправится к «Вильярреалу», а сразу три встречи состоятся в Серии А. «Комо» сыграет с «Пармой», «Рома» постарается сохранить идеальный старт во встрече с «Торино», а «Интер» примет «Удинезе».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 15.03.

Прогноз на матч «Лидс» — «Ньюкасл»

Обе команды начали чемпионат без поражений, но особенно результативными их встречи пока не назвать. «Лидс» после трёх туров забил три мяча и пропустил два, а «Ньюкасл» набрал те же пять очков. Дополнительно в пользу осторожного сценария говорит статистика: не больше трёх голов было в шести из семи последних домашних матчей «Лидса» в АПЛ и в восьми предыдущих выездных встречах «Ньюкасла», причём часть закончилась ровно с тремя мячами. Поэтому используем страховку от такого результата и выбираем тотал меньше 3 голов за 1.62 — при трёх будет возврат.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Бетис»

«Вильярреал» пока не выиграл ни одного матча чемпионата, а 8 сентября ещё и уступил дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов — 2:3. «Бетис», напротив, подходит к встрече после двух особенно статусных результатов: сначала победил «Реал» в Ла Лиге — 1:0, а затем на выезде обыграл «Лилль» в ЛЧ — 3:2. При этом рынок неожиданно делает хозяев явными фаворитами, поэтому лезть в П2 необязательно. Севильцы находятся в хорошей атакующей форме и во встрече с командой, пропустившей трижды в Дортмунде, должны получать свои моменты. Выбираем индивидуальный тотал «Бетиса» больше 1 гола за 1.72 — при одном мяче будет возврат.

Прогноз на матч «Комо» — «Парма»

«Комо» ярко начал сезон и перед международным туром последовательно победил «Наполи» — 2:1 — и разгромил «Дженоа» — 4:1. Тогда как «Парма» после трёх встреч Серии А забила всего один мяч: поражение 0:2 от «Ювентуса» и ничья 1:1 с «Монцей» уже хорошо показывают характер её футбола. При этом в восьми из девяти последних выездных матчей «Пармы» в Серии А было забито не больше двух мячей, «низовыми» получились и четыре предыдущие очные встречи соперников в турнире. Даже несмотря на результативность хозяев, линия даёт интересную цену на продолжение тенденции. Выбираем тотал меньше 2.5 мяча за 2.12.

Прогноз на матч «Торино» — «Рома»

«Рома» выиграла все три стартовых матча Серии А, забила 10 мячей и пропустила всего один: после двух разгромов 4:0 римляне вырвали победу у «Аталанты» — 2:1. 10 сентября команда ещё сыграла 1:1 с «Фенербахче» в Лиге чемпионов. «Торино» тоже подходит к встрече после хорошего результата — волевой победы 2:1 над «Фиорентиной», однако статистика очных встреч явно за гостями: «Рома» победила в семи из девяти последних игр в Турине в рамках Серии А. При такой форме римлян коэффициент остаётся рабочим. Выбираем победу «Ромы» за 1.59.

Прогноз на матч «Интер» — «Удинезе»

«Интер» выиграл все три матча Серии А и уже забил восемь голов, причём в последнем туре победил «Наполи» со счётом 3:2. Затем миланцы уступили «Реалу» в Лиге чемпионов — 1:2. «Удинезе» набрал четыре очка, забил пять мячей и пропустил столько же, а в предыдущей встрече чемпионата проиграл «Лацио» — 1:2. Простая П1 идёт слишком низко, поэтому интереснее играть от результативности: минимум три мяча было в 9 из 12 последних очных встреч на поле «Интера». Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.60.

Экспресс на футбол 14 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 3 голов в матче «Лидс» — «Ньюкасл» за 1.62.

Ставка 2: ИТБ 1 гола «Бетиса» во встрече с «Вильярреалом» за 1.72.

Ставка 3: ТМ 2.5 мяча в матче «Комо» — «Парма» за 2.12.

Ставка 4: победа «Ромы» во встрече с «Торино» за 1.59.

Ставка 5: ТБ 2.5 мяча в матче «Интер» — «Удинезе» за 1.60.

Общий коэффициент: 1.62 × 1.72 × 2.12 × 1.59 × 1.60 = 15.03.