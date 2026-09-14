15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Торпедо — Ак Барс: прогноз и трансляция 14 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, шайбы, прямой эфир

Первый матч «Торпедо» на новой арене и другие игры
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи КХЛ 14 сентября 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи КХЛ 14 сентября 2026 года.

Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся три встречи. «Лада» примет минское «Динамо», «Северсталь» сыграет в Череповце с московским «Динамо», а «Торпедо» проведёт первый домашний матч сезона с «Ак Барсом».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 4.41.

Прогноз на матч «Лада» — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
4 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Савчук (Миллман, Михайлов) – 26:59 (5x4)     2:0 Сетдиков (Миллман, Михайлов) – 51:14 (5x4)     3:0 Савчук (Сетдиков) – 54:51 (en)     3:1 Кузнецов (Лайл, Уэлле) – 55:14 (6x4)     4:1 Миллман – 56:16 (en)     4:2 Энас (Брук, Смит) – 58:51 (6x5)    

«Лада» начала сезон с трёх поражений подряд, однако дважды сумела забрать по одному очку у СКА — 3:4 и 1:2 в овертаймах. Между этим тольяттинцы уступили «Северстали» 0:1. Возвращение домой на матчи с «Торпедо» и минским «Динамо», впрочем, не лучший способ войти в победную колею или хотя бы начать стабильно набирать очки. Минское «Динамо» тоже начало чемпионат с поражений за пределами основного времени: 3:4 Б с «Торпедо» и 3:4 ОТ — с «Шанхайскими Драконами». Потом ещё было дерби с «Динамо» из Москвы. Однако даже за первые две игры минчане забросили шесть шайб.

У «Лады» два последних матча получились «низовыми», однако именно этот соперник способен заставить её играть активнее. В прошлом сезоне в четырёх очных встречах команды выдавали результаты 3:8, 2:7, 1:0 и 0:4 — дважды планка в четыре шайбы пробивалась с огромным запасом. Минское «Динамо» пока слишком много позволяет у своих ворот, зато само стабильно создаёт моменты. Для экспресса уходить в исход здесь рискованнее. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.60.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
0 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Пыленков (Меркли, Сикьюра) – 03:47 (5x5)     0:2 Сикьюра (Пыленков, Швец-Роговой) – 21:56 (5x4)    

«Северсталь» на старте играет максимально плотно. После поражения 2:3 от «Салавата Юлаева» череповчане всухую победили «Ладу» — 1:0, а 10 сентября почти дотерпели до победы в Ярославле. Московское «Динамо» тоже пока держится относительно сдержанно.

По фактуре, которая выстраивается, обе команды пока гораздо убедительнее выглядят в осторожном хоккее, чем в перестрелках. «Северсталь» пока пропустила достаточно мало, а у москвичей первая победа пришла со счётом 2:1, причём в овертайме. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65 и не мудрим.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2026, понедельник. 19:35 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кателевский (Дыняк, Стась) – 01:36 (5x5)     1:1 Сероух (Виноградов, Нарделла) – 08:20 (5x5)     2:1 Гераськин (Красковский) – 13:28 (5x5)     3:1 Ткачёв (Воробьёв, Виноградов) – 24:02 (5x4)     3:2 Соколов (Семёнов, Лямкин) – 45:56 (5x4)    

«Торпедо» начало сезон двумя победами: 1:0 над «Спартаком» и 4:3 по буллитам — над минским «Динамо» — и ещё после двух встреч завершило первую выездную серию. «Ак Барс» на старте тоже выглядит бодро. Однако главным фактором здесь будет, пожалуй, совсем другое.

Для «Торпедо» эта встреча особенная — первый домашний матч сезона, первый матч на новой арене. И такой фактор снижает привлекательность чистой П2 за 60 минут. К тому же соперники регулярно затягивают очные встречи: среди последних матчей были результаты 3:2 Б, 4:3 ОТ, 3:2 Б и 2:1 ОТ. Поэтому страхуем нижегородцев дополнительным временем. Выбираем победу «Торпедо» с учётом овертайма и буллитов за 1.90.

Экспресс на матчи КХЛ 14 сентября 2026 года

  • Ставка 1: ТБ 4.5 шайбы в матче «Лада» — «Динамо» Минск за 1.60.
  • Ставка 2: ТМ 5.5 шайбы в матче «Северсталь» — «Динамо» Москва за 1.65.
  • Ставка 3: победа «Ак Барса» во встрече с «Торпедо» с учётом овертайма и буллитов за 1.90.

Общий коэффициент: 1.60 × 1.65 × 1.90 = 5.01.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android