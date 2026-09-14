Первый матч «Торпедо» на новой арене и другие игры

Сегодня, 14 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся три встречи. «Лада» примет минское «Динамо», «Северсталь» сыграет в Череповце с московским «Динамо», а «Торпедо» проведёт первый домашний матч сезона с «Ак Барсом».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 4.41.

Прогноз на матч «Лада» — «Динамо» Минск

«Лада» начала сезон с трёх поражений подряд, однако дважды сумела забрать по одному очку у СКА — 3:4 и 1:2 в овертаймах. Между этим тольяттинцы уступили «Северстали» 0:1. Возвращение домой на матчи с «Торпедо» и минским «Динамо», впрочем, не лучший способ войти в победную колею или хотя бы начать стабильно набирать очки. Минское «Динамо» тоже начало чемпионат с поражений за пределами основного времени: 3:4 Б с «Торпедо» и 3:4 ОТ — с «Шанхайскими Драконами». Потом ещё было дерби с «Динамо» из Москвы. Однако даже за первые две игры минчане забросили шесть шайб.

У «Лады» два последних матча получились «низовыми», однако именно этот соперник способен заставить её играть активнее. В прошлом сезоне в четырёх очных встречах команды выдавали результаты 3:8, 2:7, 1:0 и 0:4 — дважды планка в четыре шайбы пробивалась с огромным запасом. Минское «Динамо» пока слишком много позволяет у своих ворот, зато само стабильно создаёт моменты. Для экспресса уходить в исход здесь рискованнее. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.60.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Динамо» Москва

«Северсталь» на старте играет максимально плотно. После поражения 2:3 от «Салавата Юлаева» череповчане всухую победили «Ладу» — 1:0, а 10 сентября почти дотерпели до победы в Ярославле. Московское «Динамо» тоже пока держится относительно сдержанно.

По фактуре, которая выстраивается, обе команды пока гораздо убедительнее выглядят в осторожном хоккее, чем в перестрелках. «Северсталь» пока пропустила достаточно мало, а у москвичей первая победа пришла со счётом 2:1, причём в овертайме. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65 и не мудрим.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Ак Барс»

«Торпедо» начало сезон двумя победами: 1:0 над «Спартаком» и 4:3 по буллитам — над минским «Динамо» — и ещё после двух встреч завершило первую выездную серию. «Ак Барс» на старте тоже выглядит бодро. Однако главным фактором здесь будет, пожалуй, совсем другое.

Для «Торпедо» эта встреча особенная — первый домашний матч сезона, первый матч на новой арене. И такой фактор снижает привлекательность чистой П2 за 60 минут. К тому же соперники регулярно затягивают очные встречи: среди последних матчей были результаты 3:2 Б, 4:3 ОТ, 3:2 Б и 2:1 ОТ. Поэтому страхуем нижегородцев дополнительным временем. Выбираем победу «Торпедо» с учётом овертайма и буллитов за 1.90.

Экспресс на матчи КХЛ 14 сентября 2026 года

Ставка 1: ТБ 4.5 шайбы в матче «Лада» — «Динамо» Минск за 1.60.

Ставка 2: ТМ 5.5 шайбы в матче «Северсталь» — «Динамо» Москва за 1.65.

Ставка 3: победа «Ак Барса» во встрече с «Торпедо» с учётом овертайма и буллитов за 1.90.

Общий коэффициент: 1.60 × 1.65 × 1.90 = 5.01.