«Ипсвич» — «Арсенал». Вас ещё не хватало!

15 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка лиги Англии по футболу «Ипсвич» — «Арсенал». Игра пройдёт в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ипсвич» — «Арсенал» 15 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ипсвича» предлагается с коэффициентом 5.90. Победа «Арсенала» оценивается коэффициентом 1.52. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.60. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Ипсвич» — «Арсенал»

Не успели мы переварить события 4-го тура чемпионата Англии, как пора переключаться на Кубок лиги. Дело дошло до 1/16 финала. Представители низших дивизионов изрядно просеялись, многие клубы АПЛ (из числа тех, кто не достиг высот в турнирной таблице по итогам минувшего сезона) успели преодолеть один раунд. Пришло время тяжеловесов. В борьбу вступают оставшиеся участники элитного дивизиона. В том числе и действующий чемпион страны «Арсенал».

Подопечных Микеля Артеты ожидает визит в Ипсвич. Местный клуб успел пройти один раунд. В конце августа на своём поле обыграл «Лестер Сити» (3:1), который продолжает катиться вниз. Несмотря на счёт, пришлось понервничать. К середине второго тайма на табло горели две единицы, а третий мяч в ворота бывших чемпионов страны состоялся в компенсированное время. Однако задача выполнена, а это главное.

Всерьёз сравнивать соперников ни к чему. Очевидно, в боевом состоянии лондонцы гораздо сильнее новичка АПЛ. В то же время объявлять скоропостижную смерть интриги не нужно. Как известно, Кубок лиги — самый младший из всех турниров высшего уровня в Англии. Отношение соответствующее. Гранды обильно ротируют состав, проверяют в деле молодёжь и дают игровую практику резервистам. Порой — с дальнего конца скамейки. Способствует сюрпризам.

В минувшем розыгрыше Кубка лиги «Арсенал» добрался до финала, где уступил «Манчестер Сити». Обойма большая, молодёжь — способная. Но гонять основу Артете точно ни к чему, ведь график в последнее время чудовищный. 6 сентября дерби с «Челси», 9-го числа — визит в Неаполь в Лиге чемпионов, а 12-го — гостевой матч АПЛ с «Сандерлендом». Уже 19 сентября предстоит играть с опасным «Брайтоном». Это значит только одно: состав окажется далёким от оптимального.

Потому история противостояния и сравнение трансферной стоимости составов смысла не имеют. «Ипсвич» вряд ли будет претендовать на территорию, а экспериментальный состав фаворита наверняка столкнётся с нехваткой сыгранности. Логично предположить проблемы в позиционных атаках и сравнительно невысокое число опасных моментов. Тотал меньше 3 гола за 1.86 в такой ситуации видится оптимальным вариантом.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.86.