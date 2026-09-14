Матч недели в КХЛ «Трактор» — «Локомотив»: можем повторить

15 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Локомотив». Игра пройдёт в Челябинске. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив» 15 сентября 2026 года

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» предлагается с коэффициентом 2.63. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 2.33. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.41. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

В каком состоянии находится «Локомотив»

Новый тренер — новая жизнь. Боб Хартли славно подхватил наследие Игоря Никитина, принеся Ярославлю второй Кубок Гагарина кряду. Новым главным тренером назначен Дмитрий Квартальнов. В Ярославле он уже работал, только ландшафт лиги в то время существенно отличался. Хороших качеств у Квартальнова много, все они упираются в главное: полное отсутствие трофеев.

Конечно, новому наставнику требуется время. Несколько важных легионеров ушли, сочетания пришлось перераспределять, взаимопонимание — налаживать. Квартальнов по традиции доверяет молодым хоккеистам, благо школа у Ярославля великолепная. Разовые сбои поначалу неизбежны, статус одного из главных фаворитов сезона вопросов не вызывает. Цель ясна — третье чемпионство подряд.

Как себя чувствует «Трактор»

На Урале тоже сменили тренера, доверившись Скотту Гордону. Североамериканец с опытом НХЛ известен работой с молодёжью, а «Трактор» вслух сообщил о смене вектора. Амбиции нынче более приземлённые, возможности не те, состав ослабел. Понятно, что конкуренция на Востоке не самая страшная. И всё же, если что-то пойдёт не так, придётся бороться за попадание в плей-офф. Целый ряд соперников за межсезонье явно приободрились.

Делать далеко идущие выводы по итогам недели регулярного чемпионата совсем глупо. Поэтому коротко и по фактам: работы предстоит огромное количество, исправно набирать очки с позиции силы не получится. Самоотдача, желание, характер — бех них никакой тактики не хватит.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Локомотив» 15 сентября 2026 года

Именно эти команды открывали новый сезон КХЛ полторы недели назад. Правда, дело было в Ярославле. Хочется сказать, что на Урале расклад резко меняется, однако история противостояния с этим не согласна. В последние годы челябинцы на своём льду побеждали нечасто. 3:1 в середине прошлого октября с голами Ливо, Светлакова и Дер-Аргучинцева. На этом — всё. Как ни крути, букмекеры не просто так сомневаются в успехе хозяев.

Спорить с ними не станем. «Трактор» только делает первые шаги в новой сборке. Ярославль даже после смены тренера и кадровых перестановок куда более сыгран. Возьмём победу «Локомотива» с нулевой форой за 1.84. При ничьей после трёх периодов букмекер вернёт деньги.

Ставка: «Локомотив» победит с форой (0) за 1.84.