«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Мерсисайдцы переоценены

15 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Игра пройдёт в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» 15 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.71. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 4.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.35.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.48, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Может, жребий в самом деле слеп, но чувство прекрасного у него развито превосходно. Сами посудите. Вот Кубок английской лиги — младший из всех профессиональных турниров страны, к которому гранды часто относятся снисходительно. Особенно на ранних стадиях. Выставляют резервистов вперемешку с молодёжью и горя не знают. Прошли дальше — замечательно, продолжаем борьбу. Не сложилось — моментально забудем. Если, конечно, имеются еврокубки и добротные результаты в АПЛ. Тогда разгрузка календаря способна пойти на пользу.

Словом, в середине сентября зачастую смотреть тут нечего. Большое спасибо жеребьёвке: уже в третьем раунде сойдутся «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Пройти мимо такой вывески любителям английского футбола сложно. Хотя нужно понимать, что составы почти наверняка окажутся далёкими от оптимальных. Причина на поверхности — слишком плотный график. Матч состоится в середине рабочей недели, командам предстоит выйти на поле в третий раз за неделю календарную.

А ведь у «Ливерпуля» позади 1-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Выдыхать некогда. В то же время тренер новый, а матч — домашний. Проще говоря, совсем уж махнуть рукой на результат тоже нельзя. Отсюда вывод: шанс для молодых и запасных, ещё три-четыре футболиста основного состава выйдут на замену в случае необходимости. Теперь взгляните на линию букмекеров. Сомнительно, правда?

В лондонцев они вообще не верят. Не поймите неправильно, поводы есть. Богатые траты в летнее трансферное окно требуют сыгранности, сыгранность требует времени. Пока получается немногое. Отсюда слабый старт. Но ведь и «Ливерпуль» только начал новую жизнь. Много ошибается в обороне, обильно пропускает. Как ни крути, группа атаки «Тоттенхэма» даже в экспериментальном виде опаснее того, что предлагал «Ипсвич». От этого и оттолкнёмся.

Шансы мерсисайдцев действительно выше. А вот их шансы отыграть «на ноль» как минимум так себе. Брать Х2 не рискнём, да и необходимости нет. ИТБ 1 гола лондонцев доступен с приятным коэффициентом 1.75. Самое то. Если они ограничатся одним забитым мячом, произойдёт возврат.

Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1 гола за 1.75.