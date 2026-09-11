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US Open, женщины, финал, Арина Соболенко — Елена Рыбакина, кто фаворит, прогноз на матч 12 сентября 2026

Арина Соболенко — Елена Рыбакина: одной — лидерство в рейтинге, другой — US Open
Пётр Кондаков
Арина Соболенко
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Белоруске победа в США просто нужнее.

12 сентября в Нью-Йорке состоится финал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open — в женском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся две первых сеяных — Арина Соболенко из Беларуси и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. Кто же победит?

Коэффициенты букмекеров на матч Арина Соболенко — Елена Рыбакина (12.09.2026)

Букмекеры считают фаворитом представительницу Беларуси, поставить на её победу можно с коэффициентом 1.70. Шансы Рыбакиной оценили котировкой 2.18.

На то, что в матче будет три сета, можно сделать ставку за 2.17. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 2.40. На победу Соболенко с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.80.

Прогноз на финал женско