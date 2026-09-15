«Реал» готовится к дерби, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подарят голы

Сегодня, 15 сентября, пройдут матчи чемпионата Испании, Кубка английской лиги и Кубка Италии. «Реал» отправится к «Эльче» за пять дней до мадридского дерби, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся на ранней стадии Кубка лиги, «Арсенал» сыграет в Ипсвиче, а во Флоренции состоится тосканское дерби.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 10.91.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Эспаньол»

«Райо» при своём поле редко отказывается от активного футбола и уже на старте сезона показывает, что способен создавать приличный объём моментов, однако надёжностью без мяча не отличается. «Эспаньол» тоже не выглядит соперником, который приедет исключительно отбиваться: каталонцы обладают достаточным качеством впереди, а именно открытый сценарий здесь кажется логичнее попытки определить фаворита. Выбираем обе команды забьют за 1.82.

Прогноз на матч «Эльче» — «Реал» Мадрид

Здесь важно учитывать не только огромную разницу в индивидуальном качестве, но и календарь «Реала». Уже 20 сентября мадридцев ждёт дерби с «Атлетико», поэтому им нет необходимости превращать поездку в Эльче в гонку за максимально крупным счётом. При этом даже с возможной экономией ресурсов фаворит должен контролировать игру — хозяевам тяжело выдерживать давление команд такого уровня на протяжении всех 90 минут. Поэтому вместо агрессивной форы выбираем более разумный компромисс: победа «Реала» с форой (-1) за 1.45. При победе гостей ровно в один мяч будет возврат.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Кубковый формат почти наверняка приведёт к ротации с обеих сторон, а это как раз тот случай, когда изменения в составах повышают вероятность открытой игры. У «Ливерпуля» достаточно глубины в атаке, чтобы сохранять высокий темп даже без части основы, а «Тоттенхэм» по своей природе гораздо опаснее, когда получает пространство для переходов, чем когда вынужден весь матч обороняться низким блоком. Встреча двух команд такого профиля располагает к голам сильнее, чем к ставке на исход. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.51.

Прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Арсенал»

«Ипсвич» уже показал в Кубке лиги, что способен пользоваться преимуществом своего поля и не собирается воспринимать турнир формально, поэтому фору гостей здесь лучше не брать. Однако глубина состава «Арсенала» позволяет Микелю Артете менять значительную часть основы без резкого падения общего качества. Плюс лондонцы подходят к кубковому отрезку после очень убедительных матчей, включая победу над «Наполи» в Лиге чемпионов. Даже с ротацией перевес остаётся за гостями. Выбираем победу «Арсенала» за 1.48.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Пиза»

Тосканское дерби добавляет встрече риска, однако кубковый формат всё же сильнее работает в пользу «Фиорентины». Матч проводится на «Артемио Франки», победитель сразу получает путёвку в следующий раунд, а при ничьей после 90 минут команды без дополнительного времени перейдут к серии пенальти — хозяевам нет большого смысла сознательно доводить дело до такой лотереи. «Пиза» умеет делать матчи вязкими, но по качеству состава и возможностям впереди перевес остаётся у флорентийцев. Выбираем победу «Фиорентины» за 1.85.

Экспресс на футбол 15 сентября 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче «Райо Вальекано» — «Эспаньол» за 1.82.

Ставка 2: победа «Реала» с форой (-1) во встрече с «Эльче» за 1.45.

Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» за 1.51.

Ставка 4: победа «Арсенала» во встрече с «Ипсвич Таун» за 1.48.

Ставка 5: победа «Фиорентины» в матче с «Пизой» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.82 × 1.45 × 1.51 × 1.48 × 1.85 = 10.91.