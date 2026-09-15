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Ливерпуль — Тоттенхэм: прогноз и трансляция 15 сентября 2026, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

«Реал» готовится к дерби, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подарят голы
Алексей Анисимов
Экспресс на футбол 15 сентября 2026 года
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Экспресс на футбол 15 сентября 2026 года.

Сегодня, 15 сентября, пройдут матчи чемпионата Испании, Кубка английской лиги и Кубка Италии. «Реал» отправится к «Эльче» за пять дней до мадридского дерби, «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» встретятся на ранней стадии Кубка лиги, «Арсенал» сыграет в Ипсвиче, а во Флоренции состоится тосканское дерби.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 10.91.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Эспаньол»

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 20:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
2 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 Гарсия – 3'     2:0 Педроса – 26'     2:1 Фернандес – 54'    
Удаления: нет / Эль-Хилали – 90+8'

«Райо» при своём поле редко отказывается от активного футбола и уже на старте сезона показывает, что способен создавать приличный объём моментов, однако надёжностью без мяча не отличается. «Эспаньол» тоже не выглядит соперником, который приедет исключительно отбиваться: каталонцы обладают достаточным качеством впереди, а именно открытый сценарий здесь кажется логичнее попытки определить фаворита. Выбираем обе команды забьют за 1.82.

Прогноз на матч «Эльче» — «Реал» Мадрид

Испания — Ла Лига . 6-й тур
15 сентября 2026, вторник. 22:30 МСК
Эльче
Эльче
Окончен
2 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Дитуро – 25'     0:2 Мбаппе – 33'     1:2 Осорио – 71'     2:2 Ниньо – 83'     2:3 Эспи – 90+1'    

Здесь важно учитывать не только огромную разницу в индивидуальном качестве, но и календарь «Реала». Уже 20 сентября мадридцев ждёт дерби с «Атлетико», поэтому им нет необходимости превращать поездку в Эльче в гонку за максимально крупным счётом. При этом даже с возможной экономией ресурсов фаворит должен контролировать игру — хозяевам тяжело выдерживать давление команд такого уровня на протяжении всех 90 минут. Поэтому вместо агрессивной форы выбираем более разумный компромисс: победа «Реала» с форой (-1) за 1.45. При победе гостей ровно в один мяч будет возврат.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Тоттенхэм»

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Мак Аллистер – 21'     2:0 Гакпо – 54'     2:1 Галлахер – 69'     3:1 Собослаи – 90+1'    

Кубковый формат почти наверняка приведёт к ротации с обеих сторон, а это как раз тот случай, когда изменения в составах повышают вероятность открытой игры. У «Ливерпуля» достаточно глубины в атаке, чтобы сохранять высокий темп даже без части основы, а «Тоттенхэм» по своей природе гораздо опаснее, когда получает пространство для переходов, чем когда вынужден весь матч обороняться низким блоком. Встреча двух команд такого профиля располагает к голам сильнее, чем к ставке на исход. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.51.

Прогноз на матч «Ипсвич Таун» — «Арсенал»

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
2 : 4
Арсенал
Лондон
0:1 Доумен – 7'     0:2 Мадуэке – 16'     0:3 Доумен – 47'     0:4 Мерино – 58'     1:4 Мехмети – 62'     2:4 Акпом – 90+1'    

«Ипсвич» уже показал в Кубке лиги, что способен пользоваться преимуществом своего поля и не собирается воспринимать турнир формально, поэтому фору гостей здесь лучше не брать. Однако глубина состава «Арсенала» позволяет Микелю Артете менять значительную часть основы без резкого падения общего качества. Плюс лондонцы подходят к кубковому отрезку после очень убедительных матчей, включая победу над «Наполи» в Лиге чемпионов. Даже с ротацией перевес остаётся за гостями. Выбираем победу «Арсенала» за 1.48.

Прогноз на матч «Фиорентина» — «Пиза»

Кубок Италии . 1/16 финала
15 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
3 : 0
Пиза
Пиза
1:0 Пельегрино – 40'     2:0 Ньонто – 71'     3:0 Гонсалвеш – 90+2'    

Тосканское дерби добавляет встрече риска, однако кубковый формат всё же сильнее работает в пользу «Фиорентины». Матч проводится на «Артемио Франки», победитель сразу получает путёвку в следующий раунд, а при ничьей после 90 минут команды без дополнительного времени перейдут к серии пенальти — хозяевам нет большого смысла сознательно доводить дело до такой лотереи. «Пиза» умеет делать матчи вязкими, но по качеству состава и возможностям впереди перевес остаётся у флорентийцев. Выбираем победу «Фиорентины» за 1.85.

Экспресс на футбол 15 сентября 2026 года

  • Ставка 1: обе команды забьют в матче «Райо Вальекано» — «Эспаньол» за 1.82.
  • Ставка 2: победа «Реала» с форой (-1) во встрече с «Эльче» за 1.45.
  • Ставка 3: ТБ 2.5 мяча в матче «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» за 1.51.
  • Ставка 4: победа «Арсенала» во встрече с «Ипсвич Таун» за 1.48.
  • Ставка 5: победа «Фиорентины» в матче с «Пизой» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.82 × 1.45 × 1.51 × 1.48 × 1.85 = 10.91.

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