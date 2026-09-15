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Спартак — Факел: прогноз и ставка на матч 16 сентября 2026 года, коэффициенты, прямая трансляция

«Спартак» — «Факел». Календарь — за красно-белых
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Факел»: прогноз на матч
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Москвичи находятся в столице с начала сентября.

16 сентября состоится матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Факел». Встреча пройдёт на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 18:30 мск.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Факел» 16 сентября 2026 года

Букмекеры считают красно-белых безоговорочными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Спартака» составляет 1.33, в то время как ничья оценивается в 5.15, а победа «Факела» — в 10.00.

Аналитики сомневаются в высокой результативности. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.89, а на тотал меньше 2.5 гола — 1.90. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 2.35.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Факел»

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 90+1'    
Удаления: нет / Бардачёв – 66'

В этой паре разница в возможностях достаточно очевидна и без обращения к турнирной таблице. «Спартак» гораздо увереннее действует с мячом, способен надолго запирать соперника на его половине и стабильно создаёт моменты дома. Тогда как у «Факела» на выезде заметные проблемы именно с объёмом атакующей работы: в среднем лишь чуть больше 2,5 удара в створ за игру.

Есть и важный календарный нюанс. Между турами у «Спартака» совсем короткое окно, однако команда фактически избавлена от логистики: дерби с «Динамо» проходило в Москве, встреча 8-го тура с «Ростовом» — тоже домашняя, и теперь снова «Лукойл Арена». Никаких перелётов, смены гостиниц и лишнего восстановительного дня в дороге. «Факел» получает чуть больше времени между матчами, но после домашней встречи должен отправляться из Воронежа в Москву. На таком плотном отрезке подобные детали уже имеют значение.

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Поэтому возможную усталость хозяев переоценивать не стоит. «Спартаку» не нужно перестраиваться под новые условия или играть после дальнего выезда. Наоборот, сценарий располагает к тому, чтобы с первых минут забрать мяч и постараться решить основные вопросы до концовки, когда накопленная нагрузка способна проявиться сильнее.

Для «Факела» наиболее естественный план — низкий блок, плотность возле своей штрафной и попытки максимально долго удерживать нулевой счёт. Открытый футбол в Москве для гостей выглядит слишком рискованным. Проблема в том, что обороняться подобным образом полтора часа против «Спартака» трудно: красно-белые подают много угловых, способны растягивать оборону флангами и практически не уходят с поля без гола.

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При этом обычная победа хозяев за 1.33 слишком дёшева. Интереснее потребовать от фаворита преимущества минимум в два мяча. Букмекерская линия сама оценивает примерно равными шансами сценарии с проходом и непроходом форы (-1.5), у трёх крупных операторов котировки держатся практически возле двойки.

Здесь вполне рабочими выглядят 2:0 или 3:0. «Спартаку» подходят и соперник, и домашняя конфигурация календаря, а «Факелу» придётся выдерживать длительное давление после очередного переезда.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.01.

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