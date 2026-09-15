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Барселона — Расинг: прогноз и ставка на матч 16 сентября 2026 года, коэффициенты

«Барселона» — «Расинг». Дом, милый дом
Алексей Анисимов
«Барселона» — «Расинг»: прогноз на матч
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Для каталонцев встреча на «Камп Ноу» окажется единственным домашним матчем внутри крайне плотной недели.

16 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Расинг». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Начало — в 22:30 мск.

Коэффициенты на матч «Барселона» — «Расинг» 16 сентября 2026 года

Букмекеры практически не оставляют сомнений в статусе фаворита. Средний коэффициент на победу «Барселоны» составляет 1.08, в то время как ничья оценивается в 10.70, а победа «Расинга» — в 21.40.

Линия предполагает очень результативную встречу. Средний коэффициент на тотал больше 4.5 гола составляет 1.94, а на тотал меньше 4.5 гола — 1.87. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.79.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Расинг»

Испания — Ла Лига . 6-й тур
16 сентября 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
7 : 2
Расинг
Сантандер
1:0 Канселу – 8'     2:0 Рафинья – 25'     2:1 Гейе – 30'     3:1 Вильялибре – 36'     4:1 Рафинья – 42'     4:2 Забири – 65'     5:2 Рафинья – 67'     6:2 Жезус – 79'     7:2 Ямаль – 89'    

Календарь заставляет смотреть на этот матч немного иначе, чем на обычную встречу гранда с новичком лиги. «Барселона» проведёт три тура за семь дней: сначала отправилась в Валенсию к «Леванте», через трое суток примет «Расинг», а ещё через три дня сыграет в Севилье. До этого каталонцы стартовали в Лиге чемпионов. Поэтому домашняя встреча 16 сентября выглядит подходящим моментом для ротации, благо глубина состава как раз позволяет проводить её без серьёзного падения качества.

Разница в атакующем потенциале огромная. Даже за первые четыре матча Примеры «Барселона» забила 17 мячей и пропустила только два. Причём речь не просто о высокой реализации: официальная статистика Ла Лиги насчитала у каталонцев 67 ударов и почти 2600 передач за этот отрезок. Команда способна надолго запирать соперника возле его штрафной и создавать давление волнами. Думаете, на этом сине-гранатовые остановились? О нет — 5:1 с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов.

У «Расинга» неделя тоже простая только на бумаге. 12 сентября команда принимала «Алавес», затем едет в Барселону, а уже 19 сентября должна проводить ещё один гостевой матч — с «Сельтой» в Виго. Получается, после встречи на «Камп Ноу» у сантандерцев практически не будет времени на полноценное восстановление перед следующим выездом. В таком графике особенно сложно выдерживать 90 минут без мяча во встрече с командой, которая заставляет постоянно смещаться и обороняться большими силами.

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При этом «Расинг» вовсе не выглядит командой, которая приехала в Примеру исключительно отбиваться. Огрызаться и забивать пока получается. Проблема находится на другой половине поля — много пропущенных. Даже в матчах, где удаётся создавать достаточно моментов впереди, оборона позволяет соперникам регулярно добираться до опасных зон. В игре с «Барселоной» такая открытость может очень быстро превратиться в несколько пропущенных мячей.

Обычная победа хозяев за 1.08 для ставки бесполезна. Завышать требования до четырёх-пяти голов тоже рискованно: плотный график даёт «Барселоне» основания сбрасывать темп после того, как необходимое преимущество будет создано. Поэтому оптимальной выглядит промежуточная фора — каталонцам нужно выиграть минимум в три мяча.

Линия здесь уже значительно интереснее: фора «Барселоны» (-2.5) у крупных букмекеров располагается в районе 1.60-1.70, а среднее значение составляет 1.67. Сценарии 3:0, 4:0 или 4:1 выглядят естественно: «Расинг» умеет атаковать, но против такого объёма давления его оборона рискует не выдержать.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.67.

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