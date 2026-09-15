«Милан» — «Бенфика». Вы почему не в Лиге чемпионов?

16 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Милан» — «Бенфика». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Милан» — «Бенфика» 16 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.11. Победа «Бенфики» оценивается коэффициентом 3.33. Ничейный исход можно найти в линии за 3.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч Лиги Европы «Милан» — «Бенфика»

Нет, это не 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Хотя вывеска замечательная. Явно сделала бы честь самому престижному еврокубку, где по осени слишком часто попадаются откровенно сомнительные противостояния. Перед нами Лига Европы, которая после реформы турниров уже по традиции стартует неделей позже. Что ж, для нейтральных зрителей выгода очевидна: будет на кого посмотреть вечером четверга.

Возникает разумный вопрос: как два клуба с богатой историей и неплохими возможностями докатились до такой жизни? Кому они проиграли в квалификации? Вы знаете — никому. «Милан» доверился Массимилиано Аллегри и драматично пролетел мимо топ-4 Серии А, хотя был избавлен от еврокубков и часто жил в недельном цикле. Напрямую попал в общий этап Лиги Европы.

С Аллегри немедленно расстались. Доверились Рубену Амориму, у которого не сложилось в АПЛ. Под нового тренера изрядно потратились. За пределами Англии подобная щедрость среди не участвующих в Лиге чемпионов встречается редко, что свидетельствует о доверии. Полностью перебрали группу атаки, добротно вкатились в сезон. Работы впереди много, однако процесс пошёл.

Лиссабонцы в прошлом году финишировали третьими в Примейре, хотя очки теряли редко. Две проблемы помешали: слабый старт и поразительная эффективность конкурентов. А нижняя часть пьедестала в чемпионате Португалии выводит лишь в квалификацию Лиги Европы. «Бенфике» пришлось преодолеть аж три отборочных раунда. Справились без особых трудностей, однако начали сезон аж 23 июля. Рановато. Как бы не аукнулось ближе к зиме.

Букмекеры отдают предпочтение итальянцам. Логично: состав симпатичный, эмоциональный подъём от прихода нового тренера бросается в глаза, плюс своё поле. В то же время лиссабонцы весьма результативны, а «Милан» отталкивается от выманивания соперника в прессинг и много рискует с розыгрышами перед собственной штрафной. Вероятно, пропустит. Голы в обе стороны идут за скромные 1.61, ИТБ 1 гола гостей — за 1.70. Второй вариант нравится нам чуть больше. При одном забитом мяче букмекер вернёт деньги.

Ставка: ИТБ 1 гола «Бенфики» за 1.70.