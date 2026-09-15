«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». У Кэррика проблемы

16 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 16 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.82. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 4.25. Ничейный исход можно найти в линии за 4.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.48. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.46.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

Это третий раунд Кубка английской лиги, борьбу продолжают 32 клуба. Обе команды предыдущие стадии пропустили, так как по итогам минувшего розыгрыша чемпионата Англии пробились в еврокубки. «Манчестер Юнайтед» наконец-то вернулся в Лигу чемпионов, а «Брайтон» в августе сражался в квалификации Лиги конференций. В итоге просочился в общий этап, разобравшись с норвежским «Тромсё» (0:0 в гостях и 4:0 — на своём поле).

Как вы понимаете, уровень амбиций у клубов повысился. «Манчестер Юнайтед» в прошлом году наслаждался самым свободным графиком посещений среди всех участников чемпионата Англии. Сезон включил себя антирекордные 40 игр. 38 туров АПЛ, еврокубков не было, а из обоих внутренних кубковых турниров вылетели моментально. Как Майкл Кэррик справится с куда более плотным календарём — это, пожалуй, вопрос определяющий. Как минимум несколько позиций летом не закрыли, история с левым защитником вовсе превратилась в мем.

С одной стороны, манкунианцам хорошо бы отмазаться за прошлогодние кубковые конфузы и добиться хоть чего-то. Тем более играют на своём поле. Вот и букмекеры считают их явными фаворитами, выставляя коэффициент 1.82 на лобовую победу. Впрочем, сомнений хватает. Во-первых, лучший способ исправиться — далеко пройти в Лиге чемпионов, а не греметь во второстепенных чашках. Внимания и престижа гораздо больше, призовые ощутимо выше, радость фанатов тоже несравнима.

Во-вторых, никакой стабильностью пока и близко не пахнет. Сезон начали, скажем так, противоречиво. Кэррик вроде бы определился с подавляющим большинством позиций, однако получается далеко не всё. Те же 0:2 от «Халл Сити» в 1-м туре АПЛ чего стоят. Скамейка у «Манчестер Юнайтед» не самая мощная, при широкой ротации несколько дыр гарантированы. А ведь это не всё.

Есть и в-третьих. Сам «Брайтон» традиционно смел, хорош и уверен в себе. Давит, провоцирует ошибки, наказывает. Много создаёт. Даже странно, что на гол гостей в первом тайме дают больше двойки. Оборона хозяев не устрашает, а гости с любовью к агрессивным дебютам склонны не затягивать с голами.

Ставка: «Брайтон» забьёт в первом тайме за 2.10.