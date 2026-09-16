Лига Европы: Худякова ждёт проверка, «Милан» и «Бенфика» будут забивать

Сегодня, 16 сентября, стартует общий этап Лиги Европы. Для российских болельщиков особый интерес представляет домашняя встреча «Штурма» с «Ренном», в которой место в воротах австрийского клуба должен занять Даниил Худяков. Также «Андерлехт» примет «Лион», «Сандерленд» сыграет с «АЗ Алкмар», «Байер» — с «Целе». Центральная встреча игрового дня состоится на «Сан-Сиро», где «Милан» примет «Бенфику».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 13.73.

Прогноз на матч «Штурм» — «Ренн»

Даниил Худяков закрепился в роли первого номера «Штурма» и подходит к старту Лиги Европы с очень убедительной личной статистикой: в чемпионате у россиянина были и «сухари», и мало пропущенных, а летом он отыграл все четыре встречи квалификации Лиги чемпионов и дважды сохранил ворота в неприкосновенности. «Ренн» станет для него серьёзной проверкой: французы стабильно создают моменты, но и самому «Штурму» дома нет смысла весь вечер только защищаться. Худяков способен удерживать австрийцев в игре, однако по характеру пары три гола выглядят вероятнее очередного закрытого матча. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

Прогноз на матч «Андерлехт» — «Лион»

«Андерлехт» в последних встречах заметно прибавил в дисциплине без мяча, однако дома бельгийцы гораздо охотнее раскрываются и сами стараются управлять темпом. Для «Лиона» такой футбол удобен: французы хорошо используют свободное пространство между линиями, регулярно находят свой гол и обладают достаточным качеством впереди, чтобы не строить выезд исключительно от обороны. Угадывать победителя при достаточно близких возможностях команд необязательно — рынок голов лучше соответствует характеру пары. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «АЗ Алкмар»

АЗ приезжает в Англию в отличном атакующем состоянии и регулярно забивал в последних матчах, поэтому лёгкой прогулки хозяевам точно не видать. Однако «Сандерленд» после стартовой неудачи заметно стабилизировал игру, а фактор «Стэдиум оф Лайт» против соперника, которому придётся адаптироваться к совсем другой интенсивности, здесь имеет значение. В равном по качеству противостоянии домашнее преимущество склоняет выбор к англичанам. Выбираем победу «Сандерленда» за 1.71.

Прогноз на матч «Байер» — «Целе»

Разница в классе здесь настолько заметна, что простая победа «Байера» практически не представляет интереса для экспресса. Леверкузенцы уже показывали в этом сезоне, насколько разрушительно могут выглядеть против соперника, который позволяет им долго владеть мячом и высоко отбирать, тогда как «Целе» летом не сумел пройти квалификацию Лиги чемпионов и гораздо менее комфортно чувствует себя под интенсивным прессингом. На «БайАрене» логично требовать от фаворита не просто результата, а преимущества минимум в два мяча. Выбираем победу «Байера» с форой (-1.5) за 1.56.

Прогноз на матч «Милан» — «Бенфика»

Центральный матч дня выглядит слишком равным, чтобы сводить прогноз к домашнему статусу «Милана». Итальянцы были хороши в Серии А, но «Бенфика» приезжает на «Сан-Сиро» после мощного отрезка, на котором атака лиссабонцев работала практически без сбоев. Португальцы обладают слишком серьёзным нападением, чтобы уверенно ставить на П1, однако и выдержать весь матч без ошибок с «Миланом» на его поле будет крайне трудно. Здесь интереснее всего сценарий, при котором класс атак обеих команд проявится хотя бы по разу. Выбираем «обе команды забьют» за 1.74.

Экспресс на Лигу Европы 16 сентября 2026 года

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча во встрече «Штурм» — «Ренн» за 1.75.

Ставка 2: ТБ 2.5 мяча в матче «Андерлехт» — «Лион» за 1.69.

Ставка 3: победа «Сандерленда» во встрече «АЗ Алкмар» за 1.71.

Ставка 4: победа «Байера» с форой (-1.5) в матче с «Целе» за 1.56.

Ставка 5: обе команды забьют в матче «Милан» — «Бенфика» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.75 × 1.69 × 1.71 × 1.56 × 1.74 = 13.73.