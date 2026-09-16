«Ювентус» — «НЕК Неймеген». По стопам команды Хайкина

17 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Ювентус» — «НЕК Неймеген». Встреча пройдёт на «Альянц Стэдиум» в Турине. Начало — в 22:00 мск.

Коэффициенты на матч «Ювентус» — «НЕК Неймеген» 17 сентября 2026 года

Букмекеры считают хозяев явными фаворитами. Средний коэффициент на победу «Ювентуса» составляет 1.28, в то время как ничья оценивается в 5.66, а победа «НЕК Неймеген» — в 10.21.

При этом ожидается высокая результативность. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.48, на тотал меньше 2.5 мяча — 2.61. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.86.

Прогноз на матч Лиги Европы «Ювентус» — «НЕК Неймеген»

Для НЕК европейская осень фактически началась раньше. Нидерландцы пытались пробиться в общий этап Лиги чемпионов, однако в раунде плей-офф получили очень жёсткую проверку от «Будё-Глимт». НЕК уступил 1:3 дома и 0:3 в Норвегии — 1:6 по сумме двух матчей. Теперь уровень сопротивления, увы, не станет ниже: первый соперник уже в Лиге Европы — «Ювентус».

И проблема здесь не только в громкости вывески. На старте Серии А туринцы набрали очень солидный ход, показав приличную игру в обороне. В двух первых встречах, например, ворота оставались «сухими», и даже «Милану» команда позволила забить лишь однажды.

Календарь тоже играет в пользу хозяев. К еврокубковой встрече «Ювентус» подходит после выезда к «Сассуоло», а затем остаётся в Турине: 17 сентября принимает НЕК, 20 сентября — «Аталанту». У Неймегена отрезок неприятнее с точки зрения логистики. Ещё 8 сентября команда проводила перенесённую встречу с «Эксельсиором», затем отправлялась к «Камбюру», после чего предстоит международный выезд в Италию, и уже 20 сентября — домашняя игра с «Гоу Эхед Иглз».

Отдельно показателен матч НЕК с «Эксельсиором» 8 сентября. Неймегенцы владели мячом 69% времени и выполнили 673 передачи, однако нанесли лишь три удара в створ против пяти у соперника. То есть контроль мяча сам по себе ещё не гарантирует команде достаточного количества действительно опасных моментов. В Турине пространства и времени для принятия решений должно стать заметно меньше.

Для «Ювентуса» старт Лиги Европы дома в матче с таким соперником — возможность сразу забрать три очка без необходимости превращать всё в авантюру. Обычная П1 за 1.28 слишком мала, зато фора позволяет использовать разницу в классе. НЕК уже показал в противостоянии с «Будё-Глимт», что во встрече с более качественной командой его оборона может не выдерживать давление на дистанции двух таймов.

При этом требовать от итальянцев совсем уж разгрома не обязательно. Впереди матч с «Аталантой», поэтому после комфортного преимущества хозяева вполне могут перейти к контролю. Для форы (-1.5) достаточно сценариев 2:0, 3:0 или 3:1.

Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.75.