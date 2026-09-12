Александр Зверев — Бен Шелтон: второй «Шлем» для немца

13 сентября в Нью-Йорке состоится финал последнего в сезоне турнира «Большого шлема» — US Open — в мужском одиночном разряде. В решающем матче за титул сразятся первый сеяный Александр Зверев из Германии и американец Бен Шелтон. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. Кто станет чемпионом?

Коэффициенты букмекеров на матч Александр Зверев — Бен Шелтон (13.09.2026)

Букмекеры считают фаворитом представителя Германии, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.65. Шансы Шелтона оценили котировкой 2.26.

На то, что в матче будет минимум четыре сета, можно сделать ставку за 1.37. На тай-брейк в одной из партий предлагают коэффициент 1.21. На победу Зверева с форой (-1.5) по сетам можно заключить пари за 2.36. Выбрать, у какого букмекера сделать ставку, можно в рейтинге «Чемпионата».

Прогноз на финал мужского US Open Александр Зверев — Бен Шелтон

Прямо скажем, не самый ожидаемый финал. Хотя с учётом отсутствия Янника Синнера и долгого простоя Карлоса Алькараса что-то подобное многие предсказывали.

Александр Зверев долго входил в турнир — два пятисетовика на старте. Но затем немец разыгрался. В полуфинале одолел Карена Хачанова уже в трёх сетах. По качеству матч не сказать, что оказался каким-то ярким, шансы у россиянина были, однако в ключевые моменты немец сыграл идеально. И вот это важно отметить — всё-таки победа на «Ролан Гаррос» придала Александру уверенности. Да и на Уимблдоне был финал, в котором он очень достойно сражался против Синнера. Первая подача в критических ситуациях в полуфинале сработала как часы. Во встрече с Шелтоном это будет важно.

У американца, конечно, намного меньше опыта. Собственно, для него это будет первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. И как он морально выдержит это испытание — вопрос. Хотя позитив, безусловно, есть — в матче с Карлосом Алькарасом Бен справился. Позволил сопернику счёт сравнять, провалился в моменте, однако пятую партию отыграл здорово и взял её на решающем тай-брейке. Казалось, что после такого может наступить эмоциональное опустошение, но полуфинал с Фрэнсисом Тиафо тоже забрал — в четырёх партиях.

Но у усталости и физической, и моральной есть свойство накапливаться. Да, за Шелтона будут трибуны. Однако сам он играет в настолько энергозатратный теннис, так празднует каждый мяч, что есть сомнения в том, что его хватит на финал.

Скорее всего, Зверев победит, но американец должен побороться. Один сет ему забрать точно по силам, всё-таки Александр на этом турнире не показывает какой-то гениальный теннис. У Шелтона большое будущее. Однако пока что оно ещё не наступило. Рекомендуем взять победу Зверева при условии, что в матче будет как минимум четыре сета. Коэффициент 2.40 — очень приличное предложение.

Ставка: победа Зверева и ТБ 3.5 сета за 2.40.