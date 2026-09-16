«Оренбург» — «Краснодар». На радость «Спартаку» и «Зениту»

17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Оренбург» — «Краснодар» 17 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 5.60. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 1.56. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата России «Оренбург» — «Краснодар»

Рекорд чемпионатов России по продолжительности победной серии на старте «Краснодар» не побил, хотя это, возможно, и к лучшему. Конечно, осечка с «Крыльями Советов» выдалась крайне обидной. 2:0 вели, всё необходимое для спокойной победы было, однако соперник нашёл способ перевернуть встречу. Что ж, едем дальше. Во-первых, прежде южане неоднократно выигрывали при весомой доле везения. Отдать долги фортуне в сентябре — неплохая идея. А то ведь взыщет с процентами в самый неподходящий момент.

Во-вторых, лидерство никуда не делось. Запас остаётся, всё самое интересное впереди. Предложи кто болельщикам «Краснодара» подобный расклад перед стартом сезона на фоне ухода Сперцяна, согласились бы не глядя. А уж после серьёзной травмы Никиты Кривцова — тем более. В-третьих, конкуренты не то чтобы торопятся обгонять. «Зенит» насорил очков на месяц-два вперёд, «Спартак» проиграл команде Мурада Мусаева очную встречу, не справился дома с «Оренбургом» и отдал дерби динамовцам. Остальные при всём уважении видятся представителями иной весовой категории.

Мусаев ищет варианты жизни без Кривцова. Воробьёву на правом фланге явно некомфортно, зато вернулся Джон Кордоба. Ждать феерии при необходимости снова перебирать на ходу группу атаки сложно, однако для трудовых побед над уступающими в классе есть всё необходимое. С этой точки зрения выезд в Оренбург станет настоящей проверкой. Кривцов травмировался давно, время было. Пора понять, на что способны без него.

Соперник опасный. Во-первых, подопечные Ильдара Ахметзянова в принципе проигрывают по большим праздникам. Побед, правда, не хватает, но после ухода нескольких важных легионеров летом уровень ожиданий был гораздо ниже. Уральцы же исправно отнимают очки у всех подряд. Во-вторых, фирменный синтетический газон из года в год помогает набирать очки дома. Все про него знают, мало кто может с ним справиться. Южанам наверняка тоже будет непривычно.

Добавим проблемы «Краснодара» с обороной. Слишком многое позволяют соперникам, причём разными способами. Если учитывать поставленный вертикальный футбол и хорошие стандарты, свой гол хозяева наверняка найдут. На «обе забьют» выставлен коэффициент 1.85, желающие рискнуть могут рассмотреть гол «Оренбурга» во втором тайме за 2.40. Лидер РПЛ частенько пропускает после перерыва.

Ставка: «Оренбург» забьёт во втором тайме за 2.40.