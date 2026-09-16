15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Динамо Мх — ЦСКА: прогноз и трансляция матча РПЛ 17 сентября 2026

«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Учись, «Зенит»!
Алексей Серяков
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: прогноз на матч
Комментарии
Вадим Евсеев покажет, как нужно останавливать атаку армейцев.

17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА 17 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
17 сентября 2026, четверг. 20:45 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Махамаджонов – 13'     1:1 Агаларов – 20'     1:2 Гонду – 69'     1:3 Фиров – 79'    

После 7-го тура чемпионата России стало гораздо сложнее относиться к успехам ЦСКА со снисхождением. Прежде многие грешили. Справедливости ради поводов хватало. Сам по себе состав далеко не мощнейший, а позиция центрального нападающего традиционно навевает тоску — раз. Приятнейший календарь, при котором целый месяц после начала сезона не приходилось покидать пределы Москвы — два. Откровенно невысокий уровень соперников — три.

Не говоря уж о качестве футбола, которому не хватало стабильности. Эпизодами сверкали, но даже одного цельного матча не провели. Добавим проблемы с реализацией — увидим потолок в виде четвёртого-пятого места. А потом ЦСКА взял да и хлопнул «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Впечатляет даже на фоне очевидной хандры действующего чемпиона. Тут уж красно-синих начали воспринимать всерьёз. Теперь обойтись бы без другой крайности.

Все слабости и проблемы никуда не делись. В первом тайме у «Зенита» было колоссальное преимущество, для итоговой победы многое срослось. Победный гол забили на 98-й минуте. Да что там — Иван Обляков оформил дубль! Доживём ли до следующего? В общем, поводов закидывать кого-то шапками точно нет, однако уважать себя ЦСКА заставил. Уже немало. Давление на Дмитрия Игдисамова спало, теперь — закатать рукава и работать.

Материалы по теме
Ставка на качество. «Чемпионат» вручил призы лучшим букмекерам России
Ставка на качество. «Чемпионат» вручил призы лучшим букмекерам России

Методично добывать очки на трудовых буднях после яркого успеха сложно. Настоящий тест на зрелость. А состав у армейцев, как вы помните, один из самых молодых в РПЛ. Выезд в Каспийск поможет понять, есть ли у нынешнего ЦСКА стержень. Махачкалинское «Динамо» после мощного старта постепенно сползло в середину таблицы, но просто так никого не отпустит. Особенно на своём поле. Если гости рассчитывают на три очка, придётся изрядно потрудиться.

История противостояния на их стороне. ЦСКА добыл пять побед в шести личных встречах, единственное поражение потерпел в Кубке России. В то же время с голами в Каспийске всегда было туго: каждая из трёх игр завершилась со счётом 1:0. Значит, играем «низ». Махачкала всё чаще откатывается к прежним показателям результативности. Тотал меньше 2.5 гола за 1.87 нас полностью устроит.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.87.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android