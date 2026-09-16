«Динамо» Махачкала — ЦСКА. Учись, «Зенит»!

17 сентября состоится матч 9-го тура чемпионата России по футболу «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Анжи Арена» в Каспийске. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА 17 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.98. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч чемпионата России «Динамо» Махачкала — ЦСКА

После 7-го тура чемпионата России стало гораздо сложнее относиться к успехам ЦСКА со снисхождением. Прежде многие грешили. Справедливости ради поводов хватало. Сам по себе состав далеко не мощнейший, а позиция центрального нападающего традиционно навевает тоску — раз. Приятнейший календарь, при котором целый месяц после начала сезона не приходилось покидать пределы Москвы — два. Откровенно невысокий уровень соперников — три.

Не говоря уж о качестве футбола, которому не хватало стабильности. Эпизодами сверкали, но даже одного цельного матча не провели. Добавим проблемы с реализацией — увидим потолок в виде четвёртого-пятого места. А потом ЦСКА взял да и хлопнул «Зенит» в Санкт-Петербурге со счётом 2:1. Впечатляет даже на фоне очевидной хандры действующего чемпиона. Тут уж красно-синих начали воспринимать всерьёз. Теперь обойтись бы без другой крайности.

Все слабости и проблемы никуда не делись. В первом тайме у «Зенита» было колоссальное преимущество, для итоговой победы многое срослось. Победный гол забили на 98-й минуте. Да что там — Иван Обляков оформил дубль! Доживём ли до следующего? В общем, поводов закидывать кого-то шапками точно нет, однако уважать себя ЦСКА заставил. Уже немало. Давление на Дмитрия Игдисамова спало, теперь — закатать рукава и работать.

Методично добывать очки на трудовых буднях после яркого успеха сложно. Настоящий тест на зрелость. А состав у армейцев, как вы помните, один из самых молодых в РПЛ. Выезд в Каспийск поможет понять, есть ли у нынешнего ЦСКА стержень. Махачкалинское «Динамо» после мощного старта постепенно сползло в середину таблицы, но просто так никого не отпустит. Особенно на своём поле. Если гости рассчитывают на три очка, придётся изрядно потрудиться.

История противостояния на их стороне. ЦСКА добыл пять побед в шести личных встречах, единственное поражение потерпел в Кубке России. В то же время с голами в Каспийске всегда было туго: каждая из трёх игр завершилась со счётом 1:0. Значит, играем «низ». Махачкала всё чаще откатывается к прежним показателям результативности. Тотал меньше 2.5 гола за 1.87 нас полностью устроит.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.87.