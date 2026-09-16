«Манчестер Сити» — «Норвич». Сухими не уйти

17 сентября состоится матч 1/16 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Норвич». Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч «Манчестер Сити» — «Норвич» 17 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.12. Победа «Норвича» оценивается коэффициентом 21.0. Ничейный исход можно найти в линии за 9.75.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.85.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Манчестер Сити» — «Норвич»

Сильнейшие клубы Англии стартуют в Кубке лиги с третьего раунда. Это 1/16 финала, борьбу продолжают 32 коллектива. «Манчестер Сити» в прошлом сезоне не смог устроить сказку из прощания с Хосепом Гвардиолой, оставшись без Лиги чемпионов и АПЛ. Зато оба национальных кубка забрали, чтобы каталонец не уходил с пустыми руками. В финале Кубка лиги досталось «Арсеналу». Пора защищать титул!

Первые шаги Энцо Марески на новом месте вполне соответствуют ожиданиям. Получается далеко не всё, исправно вскрывать чужую оборону не удаётся, в доброй половине игр с середняками и аутсайдерами возникали трудности. Пожалуй, иначе быть не могло. Гораздо важнее, что результаты в первый месяц в порядке. 0:3 от «Арсенала» в матче за Суперкубок страны вопросов не вызвали. Неприятно, конечно, но пока команды находятся на несопоставимых стадиях развития. Поглядим, как будет через несколько месяцев.

У «горожан» времени на отдых нет. В АПЛ график плотный, а интенсивность — невероятная. Добавилась Лига чемпионов. Естественно, ключевых исполнителей нужно беречь, иначе мышечные травмы не заставят себя ждать. Вероятно, Мареска проведёт широкую ротацию состава. Шанс должны получить запасные и молодёжь. При необходимости несколько основных игроков вступят в дело после перерыва.

В принципе, первого соперника должны проходить и так. Особенно на своём поле. «Норвич Сити» не так давно выступал в элитном дивизионе, однако нынче ведёт иную жизнь. Четвёртый год бороздит просторы Чемпионшипа, причём без особых успехов. В прошлом сезоне еле-еле вошли в десятку, на зону плей-офф всерьёз не претендовали. Изменений не произошло — снова расположились в серединке, заметно уступают фаворитам по ресурсам. Для них национальные кубки — главный шанс напомнить о себе широкой публике.

Увы, разница в классе колоссальна. Взгляните на линию букмекеров. 1.12 на П1 — это несерьёзно, а лезть в большие форы на ранних стадиях Кубка лиги дело неблагодарное. Как быть? Можно проверить гол гостей за 1.81. Забивают они исправно, а экспериментальная оборона «Манчестер Сити» должна предоставить шансы. Ставка посмелее — П1 + обе забьют за 2.00. Ждём чего-то в духе 3:1 или 2:1.

Ставка: «Норвич Сити» забьёт за 1.81.