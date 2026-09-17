Экспресс на Лигу Европы: «Ювентус» крупно победит, «Борнмут» забьёт «Реалу Сосьедад»

Сегодня, 17 сентября, состоятся матчи 1-го тура общего этапа Лиги Европы. «Кристал Пэлас» примет «Лех», «Ювентус» сыграет с «НЕК Неймеген», «Селтик» — с «Ференцварошем», а «Бешикташ» проверит переживающий не лучший старт сезона «Марсель». В одной из самых ровных пар игрового дня «Реал Сосьедад» встретится с «Борнмутом».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 13.88.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Лех»

Взгляните на «Кристал Пэлас» на старте АПЛ и поймёте, почему здесь интереснее идти в голы, а не брать слишком дешёвую П1. В первых четырёх турах его матчи дали суммарно 17 мячей, причём три встречи подряд завершились с пятью голами. «Лех» ещё ярче прошёл квалификацию Лиги Европы — 15 забитых за четыре игры, а в ответной встрече с «Туном» поляки сыграли 2:2. Англичане заметно превосходят соперника в классе, но при коэффициенте около 1.40 на их победу выгоднее рассчитывать на открытый сценарий. Средняя линия на три гола выглядит рабочей. Выбираем тотал больше 2.5 мяча за 1.55.

Прогноз на матч «Ювентус» — «НЕК Неймеген»

Простая победа «Ювентуса» стоит около 1.30 и для экспресса практически бесполезна. Туринцы в первых трёх турах Серии А набрали семь очков и пропустили всего один мяч, тогда как НЕК уже успел получить 0:3 от «Будё-Глимт», 1:3 от «Фейеноорда» и 0:3 от «Камбюра». Для нидерландцев выезд на «Альянц» — заметный скачок по уровню сопротивления, поэтому от фаворита логично требовать не просто результата, а преимущества минимум в два мяча. Выбираем победу «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.78.

Прогноз на матч «Селтик» — «Ференцварош»

После вылета из квалификации Лиги чемпионов «Селтик» уже успел ответить серией побед в чемпионате, причём в трёх встречах шотландцы забили минимум дважды. «Ференцварош» тоже выглядит серьёзно: венгры прошли «Трабзонспор» Мохамеда Салаха в раунде плей-офф Лиги Европы, выиграв оба матча — 1:0 и 4:0. Поэтому лезть в минусовую фору хозяев необязательно, однако фактор «Селтик Парка» и более высокий общий уровень сопротивления, к которому привыкли шотландцы, склоняют выбор к ним. Выбираем победу «Селтика» за 1.69.

Прогноз на матч «Бешикташ» — «Марсель»

«Бешикташ» уже показал, насколько опасной может быть его атака дома и при серьёзном сопротивлении: в матчах чемпионата с «Чорумом», «Фенербахче» и «Эрзурумспором» стамбульцы забили 11 мячей. У «Марселя» старт во Франции получился противоположным — три поражения в первых четырёх турах Лиги 1 и шесть пропущенных. Угадывать победителя здесь необязательно: класс французов всё ещё достаточно высок, чтобы испортить ставку на П1, однако их оборона пока даёт основания требовать от хозяев минимум два гола. Выбираем индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 1.5 гола за 1.86.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Борнмут»

Здесь линия практически не выделяет фаворита, поэтому выбирать П1 или П2 без необходимости не будем. Во всех четырёх первых турах АПЛ «Борнмут» и забивал, и пропускал: 1:2 с «Манчестер Сити», 1:1 с «Эвертоном», 2:2 с «Ньюкаслом» и 2:2 с «Брентфордом». У «Реала Сосьедад» уже были 1:4 с «Реалом», 2:1 с «Эспаньолом» и 3:2 с «Эльче», так что баскам открытый сценарий тоже не чужд. И такие тенденции возникли не просто так. На «Реале Арене» хозяева должны создавать достаточно, однако оставить без ответных моментов интенсивный «Борнмут» будет сложно. Выбираем «обе забьют» за 1.60.

Экспресс на Лигу Европы 17 сентября 2026 года

Ставка 1: ТБ 2.5 мяча в матче «Кристал Пэлас» — «Лех» за 1.55.

Ставка 2: победа «Ювентуса» с форой (−1.5) в матче с «НЕК Неймеген» за 1.78.

Ставка 3: победа «Селтика» в матче с «Ференцварошем» за 1.69.

Ставка 4: ИТБ 1.5 гола «Бешикташа» в матче с «Марселем» за 1.86.

Ставка 5: обе забьют в матче «Реал Сосьедад» — «Борнмут» за 1.60.

Общий коэффициент: 1.55 х 1.78 х 1.69 х 1.86 х 1.60 = 13.88.