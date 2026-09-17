РПЛ уходит на паузу: последний экспресс

Сегодня, 17 сентября, завершится 9-й тур Российской Премьер-Лиги, и команды уйдут на международную паузу. «Краснодар» отправится в Оренбург, «Ростов» примет московское «Динамо», «Акрон» встретится с «Ахматом», а последним матчем игрового дня станет выезд ЦСКА в Каспийск к махачкалинскому «Динамо».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 12.07.

Прогноз на матч «Оренбург» — «Краснодар»

У «Оренбурга» хватает соперников, которым поездка на «Газовик» портит настроение, но «Краснодар» в эту категорию в последнее время не входит. Четыре предыдущие официальные встречи остались за «быками»: сначала 1:0 в чемпионате, затем 3:1 и 4:0 в Кубке России, а весной краснодарцы добавили ещё и 3:0. Получается почти идеальный для фаворита стилистический матчап: южане умеют терпеливо растягивать компактную оборону, а когда «Оренбургу» приходится отказываться от низкого блока и идти вперёд, разница в индивидуальном качестве становится особенно заметной.

При этом усложнять ставку форой не хочется. «Оренбург» способен долго держаться за счёт плотности и домашних условий, поэтому победа в один мяч здесь устроит ничуть не меньше разгрома. Главное преимущество гостей — разнообразие: если не проходит позиционная атака, есть стандарты, индивидуальные эпизоды или возможность наказать за потерю. В данной паре этого должно хватить. Выбираем победу «Краснодара» за 1.60.

Прогноз на матч «Ростов» — «Динамо» Москва

Предыдущая поездка «Динамо» на «Ростов Арену» получилась хорошей подсказкой к этой встрече. В марте бело-голубые победили всего 1:0, а единственный мяч Константин Тюкавин забил в компенсированное к первому тайму время. Это вообще пара, в которой громкие атакующие фамилии немного обманывают: обеим командам комфортнее выманивать соперника и получать пространство, чем вскрывать глубоко сидящую оборону. Если никто не подарит ранний гол, матч снова легко может превратиться в шахматы с длинными позиционными отрезками.

Поэтому выбирать между близкими по линии П1 и П2 здесь не хочется. У «Динамо» больше индивидуального класса впереди и очень хороший ход в РПЛ, но «Ростов» дома способен сделать встречу максимально неудобной и сбить темп. Гораздо привлекательнее ставка против перестрелки: рынок тоже не ждёт футбольного карнавала и оценивает «низовой» сценарий заметно вероятнее «верхового». Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.78.

Прогноз на матч «Акрон» — «Ахмат»

А вот это матч, где искать победителя не тянет. Букмекеры даже на выезде слегка выделяют «Ахмат», но разница настолько невелика, что сама линия хорошо описывает пару: команды могут поменяться ролями несколько раз за вечер. «Акрон» не создан для 60 минут аккуратного удержания счёта, грозненцы тоже гораздо опаснее, когда игра разламывается на эпизоды. Здесь вполне может сработать простая цепочка: один забивает — второму приходится раскрываться — начинается уже совсем другой футбол.

Особенно интересно, что при довольно осторожной репутации РПЛ рынок выставил абсолютно равные котировки на ТБ и ТМ 2.5 мяча. На этот раз хочется выбрать более хаотичный сценарий: обе команды дают сопернику пространство, а качество впереди у них выше, чем надёжность при переходах из атаки в оборону. Один ранний мяч способен полностью открыть игру. Выбираем тотал больше 2.5 гола за 1.90.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА

Каспийск — место, где ставка на московского фаворита почти никогда не выглядит комфортно. Махачкалинцы умеют превратить матч в череду единоборств, подборов и стандартов, где название соперника быстро перестаёт иметь значение. Но конкретно ЦСКА этот экзамен уже сдавал: в прошлом сезоне армейцы выиграли у «Динамо» оба матча — 1:0 в гостях и 3:1 в Москве. Весной во второй встрече ЦСКА забил дважды уже к 21-й минуте, не позволив сопернику навязать привычный сценарий.

И сейчас на чистую победу москвичей дают больше двойки — это уже цена, ради которой можно отказаться от страховки. У ЦСКА заметно больше способов продвинуть мяч через центр и фланги, а махачкалинцам особенно трудно, когда приходится самим вскрывать организованную оборону, а не ждать ошибки соперника. Лёгкой эта поездка не будет, но при такой линии риск оправдан. Выбираем победу ЦСКА за 2.23.

Экспресс на матчи РПЛ 17 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Краснодара» в матче с «Оренбургом» за 1.60.

Ставка 2: ТМ 2.5 гола в матче «Ростов» — «Динамо» Москва за 1.78.

Ставка 3: ТБ 2.5 гола в матче «Акрон» — «Ахмат» за 1.90.

Ставка 4: победа ЦСКА в матче с махачкалинским «Динамо» за 2.23.

Общий коэффициент: 1.60 х 1.78 х 1.90 х 2.23 = 12.07.