«Локомотив» — «Авангард». Прогноз: не просто игра

18 сентября в Ярославле состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Авангард». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Локомотив» — «Авангард» 18 сентября 2026 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.95, в то время как победа «Авангарда» оценивается в 3.45. Ничья и овертайм идут за 4.15.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.60, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.33. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард»

Пятничная программа в Континентальной хоккейной лиге насыщенная хоть количественно, хоть качественно. А всё же центральная игра не вызывает ни малейших вопросов. Ну а как иначе? Соперники заслужили. Есть подозрение, что как минимум в обозримом будущем от каждой очной встречи можно будет заряжать гаджеты, просто положив их рядом с включённой трансляцией. Вне зависимости от условий: в регулярке или в плей-офф, в Омске или в Ярославле. Да хоть на предсезонном турнире! Всё равно страсти закипят.

Перед нами первая официальная заруба соавторов лучшей серии Кубка Гагарина — 2026 с момента эпической развязки. Минувший розыгрыш плей-офф выдался бодреньким, но затяжных противостояний не хватало. Омичи и ярославцы компенсировали недополученное в стартовых раундах с лихвой. Легендарные 33 секунды, настоящий мужской характер с обеих сторон и просто качественный хоккей. Не ошиблись те, кто называл ту серию скрытым финалом. И вроде понятно, что сезон только начался, исход будет определяться весной, и всё такое. Скажите это хоккеистам, которые не забывают подобные мгновения! Так что лучше не моргать. Что-то будет.

Очевидно, действующие чемпионы сейчас в лучшем состоянии. Дмитрий Квартальнов нажал на педаль газа с первого дня. Как разобрали на запчасти «Трактор», так и продолжили. Вышли на привычное место среди лидеров Западной конференции. Защита надёжная, вратари в порядке, молодёжь радует.

Немудрено, что «Локомотив» на своём льду идёт фаворитом. Ведь «Авангард» под завязку забил лазарет ещё до старта регулярки! С потерей Дамира Шарипзянова свыклись, она случилась давно. А затем понеслось. Выходить без пяти железных исполнителей основы, конечно, сложно. Вот подопечные Ги Буше и кувыркаются. 0:4 от «Салавата Юлаева» в Омске задали тон: яркие отрезки случаются, говорить о какой-то стабильности до возвращения хотя бы нескольких человек не приходится.

Раз так, можно не мудрить и взять лобовую победу хозяев. Однако нам кажется, что заряженные сибиряки в этой встрече выложатся без остатка. По старой памяти. Просто потому, что иначе после таких вылетов нельзя, если взращиваешь чемпионский менталитет. Да и Никита Серебряков способен на чудеса. Решено: берём ИТМ 3 голов «Локомотива» за 1.77.

Ставка: ИТМ 3 голов «Локомотива» за 1.77.