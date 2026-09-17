«Брентфорд» — «Челси». Хаби Алонсо идёт наверх

18 сентября состоится матч 5-го тура чемпионата Англии по футболу «Брентфорд» — «Челси». Игра пройдёт в Брентфорде на стадионе «Джитек Коммьюнити». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Брентфорд» — «Челси» 18 сентября 2026 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Брентфорда» предлагается с коэффициентом 2.68. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.44. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.48.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Челси»

Английский футбол не знает пощады и отдыха. Со вторника по четверг были размазаны матчи третьего раунда Кубка лиги, на этой стадии в борьбу вступили оставшиеся представители элиты. Уже в пятницу, 18 сентября, настанет время распаковывать 5-й тур АПЛ. На затравку положена одна игра, зато вывеска любопытная. «Челси» наведается в гости к «Брентфорду». Обе команды на старте сезона скорее радуют.

От хозяев год назад ждали чуть ли не борьбы за выживание. Томас Франк отправился на повышение в «Тоттенхэм». Да не смейтесь вы! Так казалось на тот момент. Надолго датчанин в Лондоне не задержался, его новый клуб до последнего сражался за выживание. Тем временем бывшая команда исправно набирала очки. Ресурсы по меркам АПЛ скромные, зато используются они на полную катушку. Стандарты, узнаваемый футбол, уверенная работа на трансферном рынке.

На сей раз подопечные Кита Эндрюса тоже взяли быка за рога с первого дня. Разгромили тот же «Тоттенхэм» (3:0), достойно прошли следующий отрезок — выезд к «Лидсу» (1:1), домашняя игра с «Сандерлендом» (1:1) и визит к «Борнмуту». Как видно, голы забиваются, очки набираются, позиции в турнирной таблице чемпионата Англии сохраняются. Теперь проверят себя на фоне амбициозного «Челси» Хаби Алонсо.

Эти лондонцы сильнее. Даже в дерби с «Арсеналом» полторы недели назад бодались до последнего. Уступили по делу (1:2), но это нормально. Действующий чемпион строил команду под руководством Микеля Артеты долго и планомерно, Алонсо же только приступил. Гораздо важнее, что с середняками и аутсайдерами очки набираются по солидному графику. «Челси» не стесняется отдавать территорию, действовать вторым номером и ставить на вертикальный футбол. Без гибкости в АПЛ нынче никак.

Есть подозрение, что «Брентфорд» сам с удовольствием отдаст мяч. Так что гостям нужно быть готовыми играть от себя. В остальном всё просто. Состав у лондонцев мощнее, из-за отсутствия еврокубков график не перегружен. Силы должны быть. Без очков едва ли останутся, а букмекеры выставили практически равную линию. Взять победу «Челси» с нулевой форой можно за 1.86. Не видим причин отказываться.

Ставка: «Челси» победит с форой (0) за 1.86.