«Бавария» — «Унион». Пришла беда — отворяй ворота

18 сентября состоится матч 4-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» — «Унион». Игра пройдёт в Мюнхене на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск.

Коэффициенты на матч «Бавария» — «Унион» 18 сентября 2026 года

Букмекеры видят фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.17. Победа «Униона» оценивается коэффициентом 14.5. Ничейный исход можно найти в линии за 10.5.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.20, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 4.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион»

На сей раз первая осечка «Баварии» не заставила себя долго ждать. Для начала разобрались с дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче за Суперкубок Германии, продолжили разгромом мощного «Штутгарта». 5:1 на своём поле во встрече с участником Лиги чемпионов! Тем удивительнее выглядела ничья с вернувшимся в элитный дивизион «Шальке». Сама по себе потеря очков — ладно, бывает. Поразил счёт. 0:0 в исполнении мюнхенцев встречаются крайне редко. Венсан Компани приучил к рекордной результативности.

Разумеется, дело в слабой реализации, невезении и кураже вратаря. 83% владения, 15-4 по ударам и 5-1 по попаданиям в створ — технические характеристики исчерпывающе описывают происходящее. Играли в одну калитку. Однако группа атаки порола моменты наперегонки, а легенда «Ливерпуля» Лорис Кариус в нужный момент подтащил. Вот и получилась сенсация.

Это не обещает ближайшим соперникам гегемона ничего хорошего. Как правило, на внутренней арене при Венсане Компани было так: одна осечка провоцирует выброс энергии и несколько разгромов. Как минимум на своём поле. Иначе было разве что минувшей зимой, когда команде после паузы потребовалось больше времени на сброс ржавчины. В итоге всё равно забрали чемпионство и Кубок Германии с внушительным запасом.

Сомневаться в конечном успехе «Баварии» будет сложно и после трёх-четырёх неудач кряду. Слишком велик запас. Похоже, «Унион» попадёт под горячую руку. Берлинцы — образцовый середняк. Еврокубки остались в прошлом, за место в Бундеслиге держатся крепко. Правда, с выездными матчами на старте нового сезона как-то не повезло. Для начала получили 0:4 в Леверкузене, теперь отправляются в логово действующего чемпиона.

Шансы, понятно, минимальны. Букмекеры вообще не сомневаются в уверенной победе хозяев и высокой результативности. Спорить совсем не хочется. Предыдущий выезд берлинцев обернулся счётом 0:4. Было это сравнительно недавно, в конце марта. Чего-то подобного ждём и сейчас: фаворит отгрузит свои три-четыре мяча, для победы этого хватит. Берём индивидуальный «верх» хозяев. Фора опаснее — пропустить один-два мяча они всегда способны.

Ставка: индивидуальный тотал «Баварии» больше 3 мячей за 1.76.