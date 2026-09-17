«Золотой мяч» — 2026: Кейн против чемпионов мира. Кто выиграет главную футбольную награду

До вручения главной индивидуальной награды в мировом футболе осталось чуть больше месяца. Церемония пройдёт 26 октября в Лондоне, и нынешняя гонка получилась особенно любопытной.

Чемпионат мира перемешал расклады, Испания дала сразу нескольких кандидатов, «ПСЖ» собрал целую россыпь номинантов, а букмекеры при этом довольно уверенно выбрали одного фаворита. Пришло время со всем этим разобраться!

Награда «Золотой мяч» Фото: Getty Images

Что такое «Золотой мяч» и как выбирают победителя

«Золотой мяч» France Football вручается с 1956 года и считается самой престижной персональной наградой в футболе. Первым победителем стал англичанин Стэнли Мэтьюз, поэтому юбилейная, 70-я церемония символично впервые переедет из Парижа в Лондон. За десятилетия правила серьёзно менялись: когда-то претендовать на приз могли только европейцы, теперь национальность и чемпионат значения не имеют — награда должна достаться лучшему футболисту мира.

Важно и другое: сейчас оценивается не календарный год, а законченный сезон. Для «Золотого мяча» — 2026 зачётным стал период с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026 года, поэтому чемпионат мира полностью попадает в голосование. Критерии расположены в строгом порядке: сначала – индивидуальная игра, решающее влияние и яркость футболиста, затем – командные результаты и трофеи, после — класс и фэйр-плей. Победителя определят журналисты из 100 лучших стран рейтинга ФИФА: каждый составляет десятку, за места начисляется 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 и 1 очко соответственно.

Кто претендует на «Золотой мяч» — 2026

Гарри Кейн в футболке сборной Англии Фото: Getty Images

После объявления официальной тридцатки круг реальных претендентов заметно сузился. Сейчас выделяется пятёрка: Гарри Кейн, Ламин Ямаль, Родри, Килиан Мбаппе и Хвича Кварацхелия. Причём общего мнения у журналистов долго не было: The Independent после чемпионата мира ставил первым Родри, The Guardian уже в сентябре вывел наверх Кейна, а агрегированный рейтинг «Чемпионата» ещё в августе также отдал англичанину первое место.

Гарри Кейн наконец совместил две вещи, которые раньше существовали отдельно: невероятную личную статистику и трофеи. Нападающий «Баварии» провёл за зачётный период 65 матчей, забил 73 мяча и сделал восемь результативных передач. Мюнхенцы выиграли Бундеслигу, Кубок и Суперкубок Германии, а сам Кейн забил 36 голов в чемпионате и получил европейскую «Золотую бутсу». На ЧМ сборная Англии стала третьей, а её капитан отличился шесть раз. Единственная очевидная дыра в резюме — отсутствие победы в Лиге чемпионов или на самом чемпионате мира. Но по первому и главному критерию France Football — индивидуальному уровню — его заявка выглядит практически безупречно.

Ламин Ямаль берёт совсем другим набором аргументов. У лидера «Барселоны» 25 голов и 20 передач в 57 матчах, титул чемпиона Испании, Суперкубок страны и главное — золото чемпионата мира со сборной Испании. В самой Ла Лиге Ямаля признали лучшим футболистом сезона: 16 голов и 12 передач только в чемпионате. Проблема для него в том, что главным индивидуальным героем победного ЧМ оказался всё же не Ламин, а Родри, тогда как у Кейна сезон намного мощнее по голам. Поэтому испанец выглядит идеальным компромиссным кандидатом, но не бесспорным победителем.

Ламин Ямаль в «Барселоне» Фото: Alex Caparros/Getty Images

Особые случаи — Родри и Килиан Мбаппе. Родри за общий сезон никак не приблизился к цифрам атакующих звёзд — всего два гола в 46 встречах, однако летом капитан Испании стал чемпионом мира и получил официальный «Золотой мяч» ЧМ. В финале с Аргентиной он выполнил 101 точную передачу из 105, а испанцы за восемь матчей турнира пропустили всего один мяч. Теперь полузащитник выступает за «Барселону». У Мбаппе ситуация зеркальная: ни одного трофея за сезон, зато 58 голов и 13 передач, 15 мячей в Лиге чемпионов и невероятные 10 голов на ЧМ — француз получил «Золотую бутсу» турнира. Индивидуальная статистика позволяет Килиану спорить даже с Кейном, отсутствие больших командных побед — главный аргумент против.

Хвича Кварацхелия — главный кандидат для тех, кто считает Лигу чемпионов важнее летнего турнира сборных. Грузин не играл на ЧМ, зато провёл выдающийся сезон за «ПСЖ»: 24 гола и 10 передач в 57 матчах, победы в Лиге чемпионов, Лиге 1, Межконтинентальном кубке, Суперкубке УЕФА и Суперкубке Франции. А главное — УЕФА признал Кварацхелию лучшим игроком ЛЧ: 10 голов и шесть передач в 16 встречах. В обычный сезон такой набор мог бы делать Хвичу едва ли не первым номером, но год чемпионата мира сильно смещает внимание в сторону сборных. Даже Мишель Платини называл грузина среди своих фаворитов.

Отдельная история — Месси: в 39 лет восьмикратный обладатель приза снова среди номинантов после 45 голов и 30 передач в 49 матчах, победы в МЛС и выхода Аргентины в финал ЧМ, где Лео получил «Серебряный мяч». Для него это уже 17-я номинация. Криштиану Роналду в список не попал, хотя выиграл чемпионат Саудовской Аравии с «Аль-Насром»; при этом португалец пока сохраняет исторический рекорд — 18 номинаций против 17 у Месси.

Кто выиграет «Золотой мяч» по мнению букмекеров

Хвича Кварацхелия Фото: Getty Images

Рынок к середине сентября сформировался достаточно чётко. Если взять доступные линии Betfair, Sky Bet и Sportsbet и свести их к одному среднему коэффициенту, получается следующий порядок: Гарри Кейн — 1.58, Ламин Ямаль — 4.19, Родри — 6.50, Килиан Мбаппе — 7.00, Хвича Кварацхелия — 8.38. В пересчёте коэффициентов это примерно 63% на Кейна, 24% на Ямаля, 15% на Родри, 13% на Мбаппе и 11% на Хвичу до поправки на букмекерскую маржу. Расстановка показательна: сразу после ЧМ рынок метался между испанцами и Кейном, однако к сентябрю именно англичанин ушёл в заметный отрыв.

И с букмекерами в данном случае трудно спорить. Ямаль и Родри могут отбирать голоса друг у друга как два лица чемпионской сборной Испании, Мбаппе мешает полный сезон без командного трофея, а Кварацхелии — отсутствие чемпионата мира. У Кейна же нет такого очевидного контраргумента: 73 гола, европейская «Золотая бутса», три трофея с «Баварией» и бронза ЧМ с Англией.

Поэтому главный претендент на «Золотой мяч» — 2026 — Гарри Кейн. Если журналисты действительно поставят первый критерий France Football выше всего остального, англичанин должен стать первым представителем своей страны с «Золотым мячом» со времён Майкла Оуэна в 2001 году. А феноменальному Хвиче, увы, всё портит год чемпионата мира.