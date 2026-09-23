Экспресс на матчи КХЛ 23 сентября 2026 года

Сегодня, 23 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся четыре встречи. ЦСКА продолжит дальневосточный выезд матчем с «Амуром», а действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» после неожиданного разгрома от «Барыса» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». В Уфе встретятся хорошо начавшие сезон «Салават Юлаев» и «Металлург», а завершат день «Нефтехимик» и «Лада».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 7.37.

Прогноз на матч «Амур» — ЦСКА

Эту пару хочется играть через «низ» вне зависимости от прошлых результатов. «Амур» уже показывал, насколько неудобным способен быть в Хабаровске: 19 сентября хозяева вообще оставили без шайб московское «Динамо» — 4:0. У ЦСКА перед дальневосточной поездкой тоже было сразу несколько очень плотных встреч — 2:3 с «Локомотивом», 4:0 с «Сочи» и 3:2 с «Торпедо». Здесь гораздо естественнее ждать терпеливого хоккея, чем взаимной гонки за шестью-семью шайбами.

История этой пары тоже регулярно сводится к небольшому счёту: в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами 2:0 и 2:1. Для ЦСКА это ещё и второй матч подряд на Дальнем Востоке, поэтому необходимости весь вечер форсировать темп нет. Букмекерская линия оставляет хороший запас. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив»

«Локомотив» получил очень болезненный щелчок по самолюбию: после шести побед на старте чемпионата приехал «Барыс» и неожиданно разгромил ярославцев — 5:0. Но даже после такого результата ждать от команды Дмитрия Квартальнова бездумно открытого хоккея во Владивостоке странно. «Адмирал» и сам комфортнее чувствует себя в вязких матчах — 19 сентября дальневосточники обыграли «Северсталь» — 2:0.

Поэтому ставка на чистую победу гостей за небольшой коэффициент выглядит менее интересной, чем общий тотал. «Локомотив» умеет выигрывать через структуру и уже в этом сезоне проходил «Северсталь» (2:1) и «Авангард» (2:1). У «Адмирала» тоже нет причин устраивать фавориту перестрелку. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.76.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

Пожалуй, самая интересная пара дня. «Салават Юлаев» за два домашних матча подряд засушил «Нефтехимик» (2:0) и остановил шедший на серии из пяти побед «Спартак» — 3:1. Но «Металлург» приезжает в Уфу после не менее убедительного отрезка: 3:0 с «Барысом» и 6:2 с тем же «Нефтехимиком». Причём в последнем случае магнитогорцы проигрывали после первого периода, а затем забросили пять безответных шайб.

Выбирать победителя при такой форме команд необязательно. У «Салавата» достаточно качества, чтобы забивать дома даже одному из лидеров Востока, а нападение «Металлурга» сейчас слишком разнообразно, чтобы ждать от уфимцев третьего подряд почти идеального матча в обороне. Для экспресса достаточно сравнительно невысокой планки. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.45.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Лада»

«Нефтехимик» получил тяжёлый календарный отрезок и последовательно нарвался на «Салават Юлаев» и «Металлург», уступив 0:2 и 2:6. Но возвращение в Нижнекамск должно серьёзно помочь: до этих выездов команда дома последовательно обыграла «Сочи» (5:1), «Автомобилист» (3:1) и «Адмирал» (2:1). То есть против соперников своего уровня нижнекамцы уже показали, что способны достаточно уверенно диктовать условия.

Предыдущие встречи в КХЛ показывали главную проблему тольяттинцев: если соперник получает преимущество, команда слишком легко позволяет развить успех — были 2:7 от «Торпедо» и 0:6 от «Барыса». Дома «Нефтехимик» выглядит достаточно убедительно, чтобы не усложнять рынок. Выбираем победу «Нефтехимика» в основное время за 1.75.

Экспресс на КХЛ 23 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 5.5 шайбы в матче «Амур» — ЦСКА за 1.65.

Ставка 2: ТМ 5.5 шайбы в матче «Адмирал» — «Локомотив» за 1.76.

Ставка 3: ТБ 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Металлург» за 1.45.

Ставка 4: победа «Нефтехимика» в матче с «Ладой» в основное время за 1.75.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.76 х 1.45 х 1.75 = 7.37.