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Салават Юлаев — Металлург: прогноз 23 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, шайбы, прямой эфир

Экспресс на матчи КХЛ 23 сентября 2026 года
Алексей Анисимов
Экспресс на КХЛ 23 сентября 2026 года
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ЦСКА в Хабаровске, битва «Салават Юлаев» — «Металлург» и другие встречи.

Сегодня, 23 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ состоятся четыре встречи. ЦСКА продолжит дальневосточный выезд матчем с «Амуром», а действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» после неожиданного разгрома от «Барыса» сыграет во Владивостоке с «Адмиралом». В Уфе встретятся хорошо начавшие сезон «Салават Юлаев» и «Металлург», а завершат день «Нефтехимик» и «Лада».

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 7.37.

Прогноз на матч «Амур» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Хайруллин (Рой, Полтапов) – 36:00 (5x5)     0:2 Барак (Мамин, Саморуков) – 39:28 (5x5)    

Эту пару хочется играть через «низ» вне зависимости от прошлых результатов. «Амур» уже показывал, насколько неудобным способен быть в Хабаровске: 19 сентября хозяева вообще оставили без шайб московское «Динамо» — 4:0. У ЦСКА перед дальневосточной поездкой тоже было сразу несколько очень плотных встреч — 2:3 с «Локомотивом», 4:0 с «Сочи» и 3:2 с «Торпедо». Здесь гораздо естественнее ждать терпеливого хоккея, чем взаимной гонки за шестью-семью шайбами.

История этой пары тоже регулярно сводится к небольшому счёту: в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами 2:0 и 2:1. Для ЦСКА это ещё и второй матч подряд на Дальнем Востоке, поэтому необходимости весь вечер форсировать темп нет. Букмекерская линия оставляет хороший запас. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65.

Прогноз на матч «Адмирал» — «Локомотив»

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Полунин (Шалунов, Алексеев) – 11:48 (5x5)     0:2 Полунин (Романцев, Алексеев) – 16:30 (5x5)     1:2 Ибрагимов (Чезганов, Усманов) – 50:27 (5x5)    

«Локомотив» получил очень болезненный щелчок по самолюбию: после шести побед на старте чемпионата приехал «Барыс» и неожиданно разгромил ярославцев — 5:0. Но даже после такого результата ждать от команды Дмитрия Квартальнова бездумно открытого хоккея во Владивостоке странно. «Адмирал» и сам комфортнее чувствует себя в вязких матчах — 19 сентября дальневосточники обыграли «Северсталь» — 2:0.

Поэтому ставка на чистую победу гостей за небольшой коэффициент выглядит менее интересной, чем общий тотал. «Локомотив» умеет выигрывать через структуру и уже в этом сезоне проходил «Северсталь» (2:1) и «Авангард» (2:1). У «Адмирала» тоже нет причин устраивать фавориту перестрелку. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.76.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Металлург»

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Тодд (Толчинский, Вовченко) – 10:08 (5x5)     0:2 Нечаев (Коробкин) – 27:31 (5x5)     1:2 Ремпал (Алексеев, Родуолд) – 29:56 (5x3)     2:2 Ремпал (Шипачёв, Алексеев) – 30:38 (5x4)     2:3 Толчинский (Исхаков) – 34:36 (4x5)     2:4 Тодд (Орехов, Фёдоров) – 49:09 (5x4)     3:4 Маджио (Ефремов, Жаровский) – 59:48 (6x5)    

Пожалуй, самая интересная пара дня. «Салават Юлаев» за два домашних матча подряд засушил «Нефтехимик» (2:0) и остановил шедший на серии из пяти побед «Спартак» — 3:1. Но «Металлург» приезжает в Уфу после не менее убедительного отрезка: 3:0 с «Барысом» и 6:2 с тем же «Нефтехимиком». Причём в последнем случае магнитогорцы проигрывали после первого периода, а затем забросили пять безответных шайб.

Выбирать победителя при такой форме команд необязательно. У «Салавата» достаточно качества, чтобы забивать дома даже одному из лидеров Востока, а нападение «Металлурга» сейчас слишком разнообразно, чтобы ждать от уфимцев третьего подряд почти идеального матча в обороне. Для экспресса достаточно сравнительно невысокой планки. Выбираем тотал больше 4.5 шайбы за 1.45.

Прогноз на матч «Нефтехимик» — «Лада»

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2026, среда. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
7 : 3
Лада
Тольятти
0:1 Карпов (Чивилёв, Леонтьев) – 05:51 (5x5)     1:1 Белозёров (Митякин) – 12:04 (5x5)     2:1 Николишин (Белозёров, Жафяров) – 20:18 (5x5)     3:1 Точилкин (Петунин, Артемьев) – 24:41 (5x5)     4:1 Жафяров (Тянулин) – 32:45 (5x4)     5:1 Федотов (Бикмуллин, Петунин) – 36:16 (5x4)     6:1 Надворный (Николишин, Кол) – 36:51 (4x5)     6:2 Чивилёв (Шакиров, Макаров) – 40:49 (5x5)     6:3 Шакиров (Чивилёв) – 43:56 (5x5)     7:3 Жафяров (Белозёров, Кол) – 46:00 (5x5)    

«Нефтехимик» получил тяжёлый календарный отрезок и последовательно нарвался на «Салават Юлаев» и «Металлург», уступив 0:2 и 2:6. Но возвращение в Нижнекамск должно серьёзно помочь: до этих выездов команда дома последовательно обыграла «Сочи» (5:1), «Автомобилист» (3:1) и «Адмирал» (2:1). То есть против соперников своего уровня нижнекамцы уже показали, что способны достаточно уверенно диктовать условия.

Предыдущие встречи в КХЛ показывали главную проблему тольяттинцев: если соперник получает преимущество, команда слишком легко позволяет развить успех — были 2:7 от «Торпедо» и 0:6 от «Барыса». Дома «Нефтехимик» выглядит достаточно убедительно, чтобы не усложнять рынок. Выбираем победу «Нефтехимика» в основное время за 1.75.

Экспресс на КХЛ 23 сентября 2026 года

  • Ставка 1: ТМ 5.5 шайбы в матче «Амур» — ЦСКА за 1.65.
  • Ставка 2: ТМ 5.5 шайбы в матче «Адмирал» — «Локомотив» за 1.76.
  • Ставка 3: ТБ 4.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Металлург» за 1.45.
  • Ставка 4: победа «Нефтехимика» в матче с «Ладой» в основное время за 1.75.

Общий коэффициент: 1.65 х 1.76 х 1.45 х 1.75 = 7.37.

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