«Спартак» — «Авангард». Прогноз: Москва поможет Жамнову

Красно-белые возвращаются домой, а для команды Ги Буше это четвёртый гостевой матч подряд.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Авангард». Встреча пройдёт во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Авангард» 24 сентября 2026 года

Букмекеры очень небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Спартака» в основное время составляет 2.41, в то время как ничья оценивается в 4.25, а победа «Авангарда» — в 2.50.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности матча «Спартак» — «Авангард». На тотал больше 5.5 шайбы дают в среднем коэффициент 1.95, на тотал меньше 5.5 шайбы — коэффициент 1.85.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард»