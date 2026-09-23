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Спартак — Авангард: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 сентября 2026 года, коэффициенты, прямая трансляция

«Спартак» — «Авангард». Прогноз: Москва поможет Жамнову
Алексей Анисимов
«Спартак» — «Авангард». Прогноз на матч
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Красно-белые возвращаются домой, а для команды Ги Буше это четвёртый гостевой матч подряд.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Авангард». Встреча пройдёт во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Авангард» 24 сентября 2026 года

Букмекеры очень небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу «Спартака» в основное время составляет 2.41, в то время как ничья оценивается в 4.25, а победа «Авангарда» — в 2.50.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности матча «Спартак» — «Авангард». На тотал больше 5.5 шайбы дают в среднем коэффициент 1.95, на тотал меньше 5.5 шайбы — коэффициент 1.85.

Прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Авангард»

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался