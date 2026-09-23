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Динамо М — Динамо Мн: прогноз и ставка на матч КХЛ 24 сентября 2026 года, коэффициенты, прямая трансляция

«Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз на матч КХЛ
Алексей Анисимов
«Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз на матч
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Минчан недооценивают букмекерские конторы.

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене». Начало — в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 24 сентября 2026 года

Букмекерская линия отдаёт предпочтение принимающей стороне. Средний коэффициент на победу московского «Динамо» в основное время составляет 2.00, в то время как ничья оценивается в 4.10, а победа минского «Динамо» — также в 3.10.

При этом аналитики ожидают умеренную результативность. Тотал меньше 5.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.66, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.22.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался