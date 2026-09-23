«Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Прогноз на матч КХЛ

24 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск. Встреча пройдёт на «ВТБ Арене». Начало — в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч «Динамо» Москва — «Динамо» Минск 24 сентября 2026 года

Букмекерская линия отдаёт предпочтение принимающей стороне. Средний коэффициент на победу московского «Динамо» в основное время составляет 2.00, в то время как ничья оценивается в 4.10, а победа минского «Динамо» — также в 3.10.

При этом аналитики ожидают умеренную результативность. Тотал меньше 5.5 шайбы идёт с коэффициентом 1.66, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.22.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Динамо» Минск