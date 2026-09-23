Португалия — Уэльс. Жертва для Криштиану Роналду

24 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Уэльс. Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Португалия — Уэльс 24 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа Уэльса оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Прогноз на матч Лиги наций Португалия — Уэльс