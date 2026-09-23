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Португалия — Уэльс: прогноз и трансляция матча Лиги наций 24 сентября 2026 года

Португалия — Уэльс. Жертва для Криштиану Роналду
Алексей Серяков
Португалия — Уэльс: прогноз на матч
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Легендарный португалец продолжает погоню за 1000 забитых голов.

24 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Португалия — Уэльс. Игра пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Португалия — Уэльс 24 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.27. Победа Уэльса оценивается коэффициентом 11.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.58. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.12.

Прогноз на матч Лиги наций Португалия — Уэльс

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК