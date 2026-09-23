Две северные команды попали в одну группу.

Норвегия — Дания. О викингах и скандинавах

24 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Норвегия — Дания. Игра пройдёт в Осло на стадионе «Уллевол». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Норвегия — Дания 24 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Норвегии предлагается с коэффициентом 1.94. Победа Дании оценивается коэффициентом 3.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч Лиги наций Норвегия — Дания