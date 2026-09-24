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Нидерланды — Германия: прогноз 24 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Лига наций: Клопп против Хави, Роналду целится в Уэльс, Холанд забивает Дании
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 24 сентября 2026 года
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Экспресс на матчи 24 сентября 2026 года.

Сегодня, 24 сентября, стартует новый розыгрыш Лиги наций. Действующий победитель турнира Португалия начнёт защиту титула матчем с Уэльсом, Эрлинг Холанд поведёт Норвегию на Данию, а Австрия попробует подтвердить статус большого фаворита встречи с Израилем.

Но главная вывеска дня — Нидерланды — Германия: Хави и Юрген Клопп проведут первые матчи во главе своих сборных, причём соперники сразу получили друг друга в стартовом туре.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.53.

Прогноз на матч Сербия — Греция

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Сербия