Экспресс на матчи 24 сентября 2026 года.

Лига наций: Клопп против Хави, Роналду целится в Уэльс, Холанд забивает Дании

Сегодня, 24 сентября, стартует новый розыгрыш Лиги наций. Действующий победитель турнира Португалия начнёт защиту титула матчем с Уэльсом, Эрлинг Холанд поведёт Норвегию на Данию, а Австрия попробует подтвердить статус большого фаворита встречи с Израилем.

Но главная вывеска дня — Нидерланды — Германия: Хави и Юрген Клопп проведут первые матчи во главе своих сборных, причём соперники сразу получили друг друга в стартовом туре.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 9.53.

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