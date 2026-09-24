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Спартак — Авангард: прогноз 24 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, шайбы, прямой эфир, составы

КХЛ: «Спартак» снова под огнём «Авангарда», в дерби «Динамо» готовится драма
Алексей Анисимов
Экспресс на КХЛ 24 сентября 2026 года
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Экспресс на матчи 24 сентября 2026 года.

Сегодня, 24 сентября, среди матчей регулярного чемпионата КХЛ выделяются сразу три любопытные пары. «Северсталь» примет «Автомобилист», а московское «Динамо» снова встретится с минскими одноклубниками всего через 12 дней после первой очной игры сезона.

Но главный матч дня состоится в Москве: «Спартак» попробует наконец сломать неприятную традицию встреч с «Авангардом», которому проиграл три предыдущих очных матча.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.96.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Автомобилист»

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 сентября 2026, четверг. 19:00 МСК