Экспресс на матчи 24 сентября 2026 года.

КХЛ: «Спартак» снова под огнём «Авангарда», в дерби «Динамо» готовится драма

Сегодня, 24 сентября, среди матчей регулярного чемпионата КХЛ выделяются сразу три любопытные пары. «Северсталь» примет «Автомобилист», а московское «Динамо» снова встретится с минскими одноклубниками всего через 12 дней после первой очной игры сезона.

Но главный матч дня состоится в Москве: «Спартак» попробует наконец сломать неприятную традицию встреч с «Авангардом», которому проиграл три предыдущих очных матча.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 3.96.

Прогноз на матч «Северсталь» — «Автомобилист»