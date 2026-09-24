Нидерланды — Германия. Хави и Клопп начинают новую эпоху

Оба гранда сменили тренеров после чемпионата мира.

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Нидерланды — Германия. Встреча пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Начало — в 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Нидерланды — Германия 24 сентября 2026 года

Букмекеры совсем небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу Нидерландов составляет 2.42, в то время как ничья оценивается в 3.56, а победа Германии — в 2.81.

Аналитики ожидают результативный футбол. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.63, на тотал меньше 2.5 гола — 2.45. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.51.

Прогноз на матч Лиги наций Нидерланды — Германия