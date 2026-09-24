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Грузия — Северная Ирландия: прогноз и ставка на матч 25 сентября 2026 года, коэффициенты, прямая трансляция

Грузия — Северная Ирландия. За Хвичу Кварацхелию скажет класс
Алексей Анисимов
Грузия — Северная Ирландия: прогноз на матч
Комментарии
Хозяева входят в новый цикл после сильного весеннего отрезка.

25 сентября состоится матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Грузия — Северная Ирландия. Встреча пройдёт на стадионе имени Бориса Пайчадзе в Тбилиси. Начало — в 19:00 мск. Команды выступают в группе B2 вместе с Венгрией и Украиной.

Коэффициенты на матч Грузия — Северная Ирландия 25 сентября 2026 года

Букмекеры считают хозяев фаворитами. Средний коэффициент на победу Грузии составляет 1.84, в то время как ничья оценивается в 3.45, а победа Северной Ирландии — в 4.03.

Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.96, на тотал меньше 2.5 — 1.76. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.85.

Прогноз на матч Лиги наций Грузия — Северная Ирландия

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Не начался