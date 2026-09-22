Очередной рекорд и 55 очков. Чего ждать от Овечкина в новом сезоне?

Новый сезон НХЛ стартует совсем скоро. И в нём мы снова увидим Александра Овечкина в цветах «Вашингтона». Легендарный форвард решил поиграть за океаном ещё как минимум год. И, конечно, букмекеры не могли остаться в стороне. Они предлагают линию на статистические показатели Ови в новом сезоне. Изучаем, чего ждать от хоккеиста в сезоне-2026/2027. А выбрать букмекера для ставки на показатели Александра можно в рейтинге «Чемпионата».

Рекорд Гретцки падёт

Главная мотивация Овечкина продолжать карьеру в НХЛ — очередной рекорд. Сейчас у него на счету 1006 шайб в лиге с учётом плей-офф. До достижения, установленного Уэйном Гретцки, осталось всего 10 голов.

Букмекеры не сомневаются в том, что Ови станет новым рекордсменом. Поставить на такое развитие событий можно с котировкой 1.03, это примерно 91% вероятности. Заключить пари на то, что рекорд канадца устоит, можно за 11.00 — около 9%.

Очевидно, что помешать россиянину стать лучшим может только здоровье. Если Александр избежит серьёзных травм — 11 шайб он забросит. Эту отметку он легко преодолевал во всех своих сезонах в НХЛ. Правда, сейчас Овечкин пропускает предсезонные матчи из-за травмы нижней части тела. Пока непонятно, когда он выйдет на лёд.

Кубок Стэнли взять вряд ли получится

Если же