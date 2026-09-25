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Италия — Бельгия: прогноз 25 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Мбаппе начинает эпоху Зидана: экспресс на Лигу наций
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 25 сентября 2026 года
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Прогнозы на матчи 25 сентября 2026 года.

Сегодня, 25 сентября, стартовый тур Лиги наций продолжится сразу несколькими яркими вывесками. Зинедин Зидан проведёт первую официальную встречу во главе Франции в непростом выезде к Турции, Швеция начнёт поход за возвращением в элиту игрой с Румынией, а Грузия примет Северную Ирландию.

Главный матч дня — Италия против Бельгии: Роберто Манчини начинает второй заход в сборной против Марка ван Боммела, который тоже дебютирует на новом посту.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 14.62.

Прогноз на матч Грузия — Северная Ирландия

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 1
Северная Ирландия
0:1 Чарльз – 90+9'    

Грузия в такой группе вполне способна сразу обозначить претензии на первое место: у Вилли Саньоля впереди есть Хвича Кварацхелия и Жорж Микаутадзе, который забил семь мячей в прошлом розыгрыше Лиги наций. Северная Ирландия только поднялась из Лиги C и наверняка постарается превратить выезд в Тбилиси в максимально вязкую игру, но именно дома техническое преимущество грузин должно проявляться сильнее. Выбираем победу Грузии за 2.10.

Прогноз на матч Турция — Франция

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 54'    
Удаления: Чакыр – 87' / нет

Для Зидана дебют подобрали совсем не церемониальный: Турция вернулась в Лигу А, дома умеет превращать матчи с грандами в эмоциональное испытание и в предыдущем домашнем противостоянии вообще обыграла французов 2:0. Но нынешняя Франция всё равно располагает слишком большим выбором впереди — от Килиана Мбаппе до Усмана Дембеле и Майкла Олисе, а новый тренер вряд ли захочет начинать эпоху с осторожного футбола на ничью. Коэффициент на фаворита при такой разнице в классе вполне рабочий. Выбираем победу Франции за 1.50.

Прогноз на матч Италия — Бельгия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
0 : 2
Бельгия
0:1 Годтс – 20'     0:2 Лукебакио – 69'    

Главный матч дня ещё до стартового свистка выглядит как начало двух новых проектов. Манчини вернулся в Италию и сразу серьёзно перетряхнул состав, вызвав девять потенциальных дебютантов, а ван Боммел впервые выводит Бельгию уже в качестве главного тренера. При этом скучной эту пару назвать трудно: предыдущая встреча в Риме закончилась 2:2, причём бельгийцы отыгрались с 0:2. В условиях перестройки с обеих сторон ошибки без мяча выглядят не менее вероятными, чем удачные атакующие эпизоды. Выбираем «обе команды забьют» за 1.65.

Прогноз на матч Швеция — Румыния

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 4. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Швеция
Окончен
2 : 1
Румыния
1:0 Исак – 20'     1:1 Ман – 29'     2:1 Дьёкереш – 43'    

Швеция возвращается в Лигу B после идеального прошлого цикла без поражений, а её главная угроза никуда не делась: Виктор Дьёкереш забил девять мячей и стал лучшим бомбардиром предыдущего розыгрыша турнира. Румыния тоже получила повышение, но в Стокгольме ей придётся сразу столкнуться с соперником заметно более высокого атакующего потолка. Домашний матч выглядит для команды Грэма Поттера хорошей возможностью подтвердить статус фаворита группы. Выбираем победу Швеции за 1.52.

Прогноз на матч Венгрия — Украина

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 1-й тур
25 сентября 2026, пятница. 21:45 МСК
Венгрия
Окончен
0 : 1
Украина
0:1 Сикан – 42'    
Удаления: нет / Назаренко – 90+2'

Здесь, наоборот, хочется идти от осторожности. Венгрия вылетела из Лиги А и дома наверняка постарается сразу вернуть себе ощущение контроля, тогда как Украина весной проводила достаточно прагматичные встречи: 1:0 с Албанией и 2:0 — с Польшей. У венгров до летних побед тоже были 1:0 со Словенией и 0:0 с Грецией. 1-й тур в настолько ровной группе редко располагает к бездумному риску, поэтому рынок на три гола выглядит завышенной планкой. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.85.

Экспресс на Лигу наций 25 сентября 2026 года

  • Ставка 1: победа Грузии в матче с Северной Ирландией за 2.10.
  • Ставка 2: победа Франции в матче с Турцией за 1.50.
  • Ставка 3: обе забьют в матче Италия — Бельгия за 1.65.
  • Ставка 4: победа Швеции в матче с Румынией за 1.52.
  • Ставка 5: ТМ 2.5 гола в матче Венгрия — Украина за 1.85.

Общий коэффициент: 2.10 х 1.50 х 1.65 х 1.52 х 1.85 = 14.62.

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