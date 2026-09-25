КХЛ: СКА после мини-отпуска, ЦСКА — после дальневосточной мясорубки

Сегодня, 25 сентября, программа КХЛ подарит несколько матчей с очень разными вводными. «Локомотив» продолжит дальневосточную серию встречей с «Амуром», а ЦСКА после Владивостока и Хабаровска отправится почти через всю страну в Тольятти к «Ладе».

Но главная встреча дня — «Трактор» — СКА: челябинцы остановили «Авангард», а петербуржцы приедут после необычно длинной паузы и попробуют взять реванш за поражение 1:2 в предыдущей очной встрече.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 4.30.

Прогноз на матч «Амур» — «Локомотив»

Для «Локомотива» это уже второй дальневосточный матч за три дня: 23 сентября ярославцы играли во Владивостоке с «Адмиралом», а теперь перебираются в Хабаровск. У «Амура» календарь тоже плотный, но логистика значительно проще — команда 23 сентября принимала ЦСКА на своей площадке и никуда не переезжает. Поэтому здесь мы бы не переоценивали разницу в классе и не лезли в гостевую фору, особенно после того, как до этого «Локомотив» неожиданно получил 0:5 дома от «Барыса».

Гораздо устойчивее выглядит «низ». «Амур» в этом сезоне уже выдавал домашние 4:0 с московским «Динамо», но в целом его матчи хорошо ложатся в сценарий, где фаворита заставляют долго вскрывать плотную оборону. У «Локомотива» такая игра вообще остаётся базовой, особенно на выезде и после перелётов. По статистическому профилю обеих команд планка 5.5 шайбы регулярно остаётся непокорённой. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.78.

Прогноз на матч «Трактор» — СКА

Главный матч дня. У «Трактора» был тяжёлый старт: 1:5 от «Локомотива», затем ещё одно поражение от ярославцев дома и 1:3 со «Спартаком». Но именно перед СКА челябинцы получили нужный эмоциональный импульс — 20 сентября обыграли «Авангард» 2:1. СКА, напротив, подходит к матчу после десятидневной паузы: последней встречей петербуржцев были яркие 7:2 с «Шанхайскими Драконами». Это одновременно плюс по свежести и потенциальный минус по игровому ритму.

У этой пары поэтому слишком много неизвестных для ставки на чистый исход. «Трактор» дома уже показал, что способен сушить сильную атаку, а СКА после длинной паузы вряд ли превратит игру в голевой фестиваль. При этом четыре-пять шайб для такого подбора исполнителей вполне нормальны. Мы бы оставили хороший запас сверху и спрогнозировали не победителя, а характер встречи. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.70.

Прогноз на матч «Лада» — ЦСКА

У ЦСКА здесь, пожалуй, самый неприятный календарный нюанс всего игрового дня. Армейцы 21 сентября были во Владивостоке, 23 сентября сыграли в Хабаровске, а уже 25 сентября должны выйти на лёд в Тольятти. То есть фактически это завершение длиннейшей выездной дуги с резкой сменой часовых поясов. «Лада» играла 23 сентября в Нижнекамске, но её перемещения несопоставимы. Поэтому брать победу ЦСКА в основное время только из-за разницы в классе было бы слишком прямолинейно.

Но полностью идти против армейцев тоже не хочется. Команда в том числе выдержала непростой дальневосточный матч с «Адмиралом», победив за пределами основного времени, а «Лада» на старте успела получить 2:7 от «Торпедо» и 0:6 от «Барыса», хотя отдельные хорошие матчи у неё тоже были. В такой ситуации лучше дать ЦСКА право решить вопрос после 60 минут и не требовать от уставшей команды разгрома. Выбираем «ЦСКА не проиграет в основное время» за 1.42.

Экспресс на КХЛ 25 сентября 2026 года

Ставка 1: ТМ 5.5 шайбы в матче «Амур» — «Локомотив» за 1.78.

Ставка 2: ТМ 5.5 шайбы в матче «Трактор» — СКА за 1.70.

Ставка 3: Х2 в матче «Лада» — ЦСКА за 1.42.

Общий коэффициент: 1.78 х 1.70 х 1.42 = 4.30.