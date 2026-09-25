Италия — Бельгия. Манчини начинает всё заново

Сегодня, 25 сентября, состоится матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Италия — Бельгия. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало — в 21:45 мск. Именно этой игрой команды откроют выступление в группе A1, куда также попали Франция и Турция.

Коэффициенты на матч Италия — Бельгия 25 сентября 2026 года

Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу Италии составляет 2.11, в то время как ничья оценивается в 3.51, а победа Бельгии — в 3.24.

Аналитики при этом прогнозируют голевой сценарий. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.79, на тотал меньше 2.5 гола — 1.99. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.64.

Прогноз на матч Лиги наций Италия — Бельгия

Для Италии этот матч фактически открывает новую главу. После третьего подряд непопадания на чемпионат мира федерация вернула Роберто Манчини. Причём косметическими изменениями тренер не ограничился: в заявку на сентябрьско-октябрьский цикл вошли сразу 34 футболиста, девять из которых получили первый вызов в национальную команду. Сам Манчини прямо говорил, что времени на раскачку нет и необходимо быстро понять, на кого можно опираться дальше.

Это создаёт определённый риск: новый состав ещё нужно собирать в работающую конструкцию. Но одновременно Манчини получает именно тот сценарий, который ему удобен для старта, — домашний матч в Риме и соперника, которого Италия хорошо знает. В пяти предыдущих очных встречах итальянцы не проиграли ни разу: четыре победы и ничья. В том числе в предыдущем розыгрыше Лиги наций команды сыграли на «Олимпико» 2:2, а затем Италия победила в Брюсселе 1:0.

У Бельгии перемены не меньше. После чемпионата мира команду возглавил Марк ван Боммел, а в его первую заявку вошли Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку и ряд других опытных игроков. То есть полноценного отказа от старого поколения пока нет — тренер пытается совместить лидеров предыдущего цикла с обновлением состава.

При этом летний чемпионат мира показал, насколько опасна нынешняя бельгийская атака. На турнире команда дошла до четвертьфинала, по пути забив пять мячей Новой Зеландии, три Сенегалу и четыре США. Только будущая чемпионская Испания остановила бельгийцев — 2:1. Поэтому ставка на сухую победу Италии или «обе забьют — нет» здесь выглядит слишком агрессивно.

Но и переоценивать это летнее выступление не стоит. Теперь у Бельгии новый тренер и новая игровая структура, а первый официальный матч приходится на один из самых сложных выездов группы. Италия, наоборот, получает эмоциональный эффект от возвращения Манчини и «Олимпико», где от команды после провала квалификации ЧМ потребуется максимально серьёзная реакция.

Показательно и движение линии: хозяева остаются фаворитами, но коэффициент выше двойки сохраняется. За такой ценник нет необходимости страховаться нулевой форой. Бельгия сильна индивидуально и почти наверняка создаст моменты, однако у Италии есть домашнее поле, более благоприятная история этой пары и дополнительная мотивация начать новый цикл с результата.

Наиболее естественными выглядят сценарии 2:1 или 1:0. Первый матч после большой перестройки редко бывает идеальным по качеству, но именно хозяева имеют чуть больше факторов в свою пользу.

Ставка: победа Италии за 2.11.