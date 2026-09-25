Фарерские острова — Казахстан. Времена лёгких очков закончились

26 сентября состоится матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Фарерские острова — Казахстан. Встреча пройдёт на стадионе «Тёрсвёдлур» в Торсхавне. Начало — в 19:00 мск. Сборные выступают в группе C3 вместе со Словакией и Молдавией.

Коэффициенты на матч Фарерские острова — Казахстан 26 сентября 2026 года

Букмекеры небольшое преимущество отдают хозяевам. Средний коэффициент на победу Фарерских островов составляет 2.55, в то время как ничья оценивается в 3.17, а победа Казахстана — в 3.00.

Высокой результативности аналитики не ждут. Средний коэффициент на тотал меньше 2.5 гола составляет 1.59, на тотал больше 2.5 гола — 2.39. Вариант с нулевой форой Фарерских островов оценивается в среднем в 1.84.

Прогноз на матч Лиги наций Фарерские острова — Казахстан

Главное здесь — не относиться к Фарерским островам по старой памяти. В квалификации чемпионата мира — 2026 команда набрала 12 очков в восьми матчах и заняла третье место, выиграв половину встреч. Особенно громко прозвучала осень: 4:0 с Черногорией и 2:1 с Чехией в Торсхавне. Фарерцы завершили тот отбор четырьмя победами.

Казахстан в своей отборочной группе набрал восемь очков за восемь матчей и финишировал четвёртым. Причём шесть из девяти забитых мячей пришлись на две встречи с Лихтенштейном. Против Бельгии, Уэльса и Северной Македонии создавать моменты регулярно было куда сложнее.

Есть и совсем свежий ориентир именно по этой паре. В ноябре 2025 года сборные встречались в товарищеском матче на нейтральном поле в Хорватии, и Фарерские острова победили 1:0. Вообще, в трёх очных встречах Казахстан выиграл у этого соперника только однажды: ещё в 2013 году дома — 2:1. В Торсхавне тогда было 1:1.

Первая половина 2026 года тоже не даёт оснований считать хозяев случайными фаворитами линии. Фареры обыграли Сан-Марино и Латвию, причём в Риге сохранили ворота нетронутыми. Казахстан дома справился с Намибией и Коморами, но европейские выезды оказались тяжелее — 1:1 с Арменией и 1:3 с Венгрией.

Отдельный фактор — условия в Торсхавне. На «Тёрсвёдлуре» с 2012 года используется искусственное покрытие, к которому местные футболисты привычны значительно лучше большинства приезжих сборных. Для Казахстана это ещё и начало тяжёлой гостевой связки: уже через три дня команда должна играть в Словакии. Фарерам 29 сентября тоже предстоит выезд — в Молдавию, но первый матч цикла они получают дома.

При этом брать чистую П1 за 2.55 мы бы не стали. Казахстан остаётся достаточно организованной командой, а букмекерский тотал явно намекает на матч одного-двух эпизодов. В восьми матчах квалификации ЧМ казахстанцы пропустили 13 голов, шесть из которых пришлись на один выезд к Бельгии. В вязком футболе ничья здесь вполне реальна.

Поэтому логичнее убрать её из проигрышных исходов. Фареры заметно прибавили, играют дома, уже побеждали Казахстан менее года назад и получили заслуженное преимущество в линии. При счёте 1:0 или 2:1 ставка проходит, при 0:0 или 1:1 получаем возврат.

Ставка: Фарерские острова победят с форой (0) за 1.84.