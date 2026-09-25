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Англия — Испания: прогноз и ставка на матч 26 сентября 2026 года, во сколько начало

Матч дня Англия — Испания: лучшая реклама Лиги наций
Алексей Серяков
Прогноз на матч Лиги наций Англия — Испания
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Действующие чемпионы всего на свете едут в Лондон.

26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА Англия — Испания. Игра пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

Что думают букмекеры о матче Лиги наций

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 2.83. Победа Испании оценивается коэффициентом 2.58. Ничейный исход можно найти в линии за 3.38.

При этом аналитики склоняются к высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.69.

В каком состоянии Англия

Честно говоря, всё как обычно. Годы летят, поколения меняются, состав обновляется. Гарета Саутгейта наконец-то убрали с поста главного тренера к радости подавляющего большинства болельщиков и нейтральных зрителей. И что же? Да всё то же самое. Снова прошли отбор на крупный турнир на одном рывке: штамповали победы, не пропускали, рассуждали о больших задачах в интервью.

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Снова прошли далеко в финальной части, снова остались без трофея. Магистры достойных поражений! Томас Тухель имеет все основания сетовать на тяжелейшую логистику во время ЧМ-2026, летать пришлось очень много, в том числе в Мексику. Только кому это интересно уже сейчас? Вот именно. Спустя год вообще никто не вспомнит. Очередная перестановка кроватей результата не принесла.

На что способна Испания

На всё. Действующие чемпионы всего и вся. Чемпионат Европы выиграли, футбольный турнир на Олимпиаде забрали, ЧМ-2026 тоже покорили. Между прочим, англичане проиграли не им, а сборной Аргентины. Которую испанцы потом сжали в кулак и не позволили создать у собственных ворот ровным счётом ни-че-го. Такие дела.

Правда, одно незавершённое дело у Луиса де ла Фуэнте всё же имеется. Действующий победитель Лиги наций УЕФА — сборная Португалии. Это ещё что за самодеятельность?! Испанцы стабильно доходят до финала турнира, но две из трёх попыток завершились осечками. Если на сей раз победят, даже формальных поводов усомниться в их исторической мощи не останется. Играют не с соперником — с величайшими национальными коллективами за всю историю. Хоть и заочно.

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Прогноз на матч Лиги наций Англия — Испания 26 сентября 2026 года

Ради таких матчей и затевалась Лига наций! Действующий чемпион мира и Европы в гостях у одной из самых богатых на индивидуальный талант команд мира. Сцена подходящая: Лондон, стадион «Уэмбли». Можно сколько угодно рассуждать о проходном статусе турнира, однако разочарованные очередной неудачей англичане воспримут визит королей как вызов. Выложатся как могут. Тем более на своём поле.

Испанцы в последнее время тоже не склонны валять дурака, да и беспроигрышная серия сама себя не продлит. Значит, будет упорно, без поддавков. На таком фоне напрашивается классический тотал меньше 2.5 гола с коэффициентом 1.95. Здесь всё будет по-взрослому.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.95.

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