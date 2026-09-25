Чехия — Хорватия. Модрич и Билич снова вместе

26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Чехия — Хорватия. Игра пройдёт в Праге на стадионе «Фортуна Арена». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Чехия — Хорватия 26 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Чехии предлагается с коэффициентом 3.18. Победа Хорватии оценивается коэффициентом 2.28. Ничейный исход можно найти в линии за 3.58.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.68.

Прогноз на матч Лиги наций Чехия — Хорватия

Вывеска может показаться проходной, хотя команды добротные. Это Лига А, то есть элитный дивизион турнира. Соперники попали в третью группу вместе со сборными Англии и Испании. То есть вы сами всё понимаете: с огромной долей вероятности необходимо брать максимум возможных очков в битвах с прямым конкурентом. Если, конечно, нет желания понижаться в классе. Осторожно мечтать о чём-то большем можно, но объективных предпосылок немного.

Сборная Хорватии банально постарела. Славное поколение постепенно сошло со сцены, былой темп хорваты уже не выдерживают. Ну, вы помните. На чемпионате мира — 2026 попробовали сыграть в высокий прессинг против англичан. Тут же получили полную авоську — и это ещё вратарь много выручал! К их чести, быстро сделали выводы и заиграли умереннее. Для выполнения задачи-минимум хватило — и на том спасибо.

Вслед за ключевыми лицами последнего десятилетия ушёл Златко Далич. Теперь у сборной Хорватии новый тренер. То есть старый. В общем, Славен Билич. Харизматичный специалист с опытом игры в АПЛ и тренерской работы в РПЛ (и много где ещё) снова принял национальную команду. Все рады. Общий уровень исполнителей, понятно, просел, однако представительство в ведущих лигах по-прежнему солидное. Статус крепкого середняка им в самый раз. Щепотка магии прилагается, ведь Лука Модрич по-прежнему тут.

У сборной Чехии всё гораздо прозаичнее. Это довольно серая и скучная команда с очевидным потолком. Главные (и единственные) козыри — габариты, атлетизм, усердие. На ЧМ-2026 создавали устроту с аутов и других стандартов, в остальном не преуспели. Заслуженно отправились домой по итогам группового этапа. Неудивительно, что и здесь букмекеры считают их аутсайдерами. Даром что сыграют в Праге.

Сборная Хорватии банально ровнее и монолитнее. Звёздного блеска стало поменьше, зато провисающих позиций нет. Выжимать максимум из имеющихся ресурсов умеет, возвращение Билича должно позитивно сказаться на атмосфере. Брать ли лобовую победу гостей за 2.28 — дело вкуса, а вот с докупкой нулевой форы за 1.69 предложение кажется надёжным. Без очков они не останутся.

Ставка: победа сборной Хорватии с форой (0) за 1.69.