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Албания — Беларусь: прогноз и трансляция матча Лиги наций 26 сентября 2026 года

Албания — Беларусь. Виктор Гончаренко закатал рукава
Алексей Серяков
Албания — Беларусь: прогноз на матч
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Белорусская сборная понемногу набирает мощь.

26 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций Албания — Беларусь. Игра пройдёт в Тиране на стадионе «Эйр Албания». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Албания — Беларусь 26 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Беларуси предлагается с коэффициентом 6.55. Победа Албании оценивается коэффициентом 1.52. Ничейный исход можно найти в линии за 4.10.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

Прогноз на матч Лиги наций Албания — Беларусь

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 1. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Албания
Окончен
2 : 0
Беларусь
1:0 Аслани – 34'     2:0 Мучи – 45+2'    

Лига наций УЕФА берёт от расширенного международного окна всё. Игры будут каждый день, на любой вкус и цвет. Разумеется, клубный футбол круче и привычнее, но деваться некуда. Всё внимание по традиции достанется Лиге А. Там, например, сойдутся сборные Англии и Испании. Однако парой этажей ниже тоже будет на что поглядеть. Вот, например, Лига С. Третий по силе дивизион. В субботу отношения выяснят команды Албании и Беларуси.

Прекрасно знакомый отечественным любителям футбола по целому ряду клубов РПЛ Виктор Гончаренко открывает новый цикл. Первые впечатления от работы темпераментного специалиста положительные. Естественно, впереди далёкий путь, но кое-какие подвижки очевидны. Уже кое-что, если учитывать долгую стагнацию (вперемешку с регрессом) местного футбола. По крайней мере, несколько ярких матчей провести успели, да и результаты улучшились.

Давайте на конкретных примерах. Отбор на чемпионат мира — 2026 Беларусь закрыла ничьими с командами Дании (2:2) и Греции (0:0), скандинавы в итоге остались без финальной части. До того едва не отобрали очки у крепкой Шотландии, ещё и на выезде. Там было 1:2, хотя свой гол забили лишь на последних минутах. Суть понятна: всё ещё сильно отстают, но заставляют себя уважать. Кто рассчитывает победить одной левой — горько жалеет.

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Важный момент. Лига наций для объективно скромных команд имеет особое значение. Именно через неё есть лучшие шансы пробраться на чемпионат Европы. А что, соперники посильные. Также в квартет попали сборные Финляндии и Сан-Марино. Кого тут бояться-то? Даже крепкие сборные не брезгуют пробираться в финальные части крупных турниров окольными путями. Сборная Швеции именно так доигралась до ЧМ-2026.

Очевидно, состав у сборной Албании покрепче. Широкое представительство в ведущих европейских лигах, хотя по большей части в командах из нижней части турнирных таблиц. Своё поле — тоже аргумент. В то же время разница в классе не столь велика, как кажется букмекерам. Плюсовая фора на гостей заслуживает внимание, на (+1) дают крепкие 1.95. Ещё больше нам нравится банальный гол Беларуси за 2.07. Пропустить наверняка придётся, но забивают при Гончаренко наши славные соседи исправно.

Ставка: сборная Беларуси забьёт за 2.07.

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