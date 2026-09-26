Ямаль и Беллингем на «Уэмбли», нестареющий Модрич против Чехии

Сегодня, 26 сентября, стартовый тур Лиги наций подарит одну из главных международных вывесок осени. Чехия вновь встретится с хорошо знакомой Хорватией, Швейцария начнёт борьбу за возвращение в элиту в Скопье, а Фарерские острова попробуют ещё раз удивить Казахстан.

Но главный матч дня — Англия — Испания на «Уэмбли»: бронзовый призёр ЧМ-2026 принимает действующего чемпиона мира, причём англичане подходят к игре сразу без нескольких заметных футболистов.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 14.00.

Прогноз на матч Англия — Испания

Главный матч дня. Испания летом стала чемпионом мира и по дороге к титулу прошла пять последних встреч турнира без поражений, тогда как Англия добралась до полуфинала и затем взяла бронзу. Теперь Томасу Тухелю приходится встречать сильнейшего соперника ещё и без Коула Палмера, Деклана Райса, Маркуса Рашфорда, Кобби Майну и Тино Ливраменто. При этом у хозяев остаётся достаточно класса впереди, чтобы не превращать игру на «Уэмбли» в оборону одной штрафной, а Испания с Ламином Ямалем, Педри и Родри практически при любом сопернике играет в свой футбол. Вместо угадывания победителя в почти равной линии выбираем «обе команды забьют» за 1.70.

Прогноз на матч Чехия — Хорватия

Эти сборные прекрасно знают друг друга: в квалификации ЧМ-2026 Хорватия сначала разгромила чехов 5:1, а в Праге команды сыграли 0:0. На самом чемпионате мира разница в потолке тоже проявилась — Чехия не вышла из группы, тогда как хорваты добрались до плей-офф. Домашнее поле чехов делает чистую П2 не самой очевидной ставкой, но коэффициент выше двойки уже компенсирует риск, а по качеству состава и опыту больших международных матчей преимущество остаётся за гостями. Выбираем победу Хорватии за 2.15.

Прогноз на матч Северная Македония — Швейцария

Швейцария после вылета из Лиги А получила почти обязательную задачу вернуться обратно и приезжает в Скопье после очень достойного чемпионата мира: победы над Боснией и Герцеговиной и Канадой, сухая игра с Алжиром и вылет от Колумбии лишь по пенальти. Северная Македония последнюю контрольную встречу перед летом проиграла Турции 0:4, а разница в глубине состава здесь слишком заметна, чтобы искать сложный рынок. Средняя линия также делает гостей явными фаворитами. Выбираем победу Швейцарии за 1.46.

Прогноз на матч Словения — Шотландия

Здесь гораздо интереснее отказаться от исхода. Букмекеры практически не видят разницы между командами, а прежние очные встречи тоже получались плотными — 1:1, 1:0 и 2:2. Дополнительная проблема Словении — ситуация с Беньямином Шешко, который из-за повреждения голени не присоединился к сборной, а без главного наконечника атаки хозяевам будет ещё сложнее вскрывать организованную Шотландию. 1-й тур и примерно равные силы только усиливают желание сыграть «низ». Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.66.

Прогноз на матч Фарерские острова — Казахстан

Имя Казахстана здесь не делает гостей автоматическим фаворитом — скорее, наоборот. Фарерцы в ноябре прошлого года одолели эту сборную 1:0, а нынешняя линия уже слегка выделяет хозяев. Казахстан летом сыграл 1:1 с Арменией и уступил Венгрии 1:3, тогда как сама история этой пары подталкивает скорее к очередному терпеливому матчу, чем к фестивалю голов. Рисковать П1 за коэффициент выше двойки для экспресса необязательно: рынок тотала выглядит надёжнее. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.58. Хозяева в последнее время удивляют.

Экспресс на Лигу наций 26 сентября 2026 года

Ставка 1: обе команды забьют в матче Англия — Испания за 1.70.

Ставка 2: победа Хорватии во встрече с Чехией за 2.15.

Ставка 3: победа Швейцарии в матче с Северной Македонией за 1.46.

Ставка 4: ТМ 2.5 гола во встрече Словения — Шотландия за 1.66.

Ставка 5: ТМ 2.5 гола в матче Фарерские острова — Казахстан за 1.58.

Общий коэффициент: 1.70 х 2.15 х 1.46 х 1.66 х 1.58 = 14.00.