15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Англия — Испания: прогноз 26 сентября 2026 года, коэффициенты, где смотреть, какой канал, счёт, голы, прямой эфир, составы

Ямаль и Беллингем на «Уэмбли», нестареющий Модрич против Чехии
Алексей Анисимов
Экспресс на Лигу наций 26 сентября 2026 года
Комментарии
Экспресс на матчи Лиги наций 26 сентября 2026 года.

Сегодня, 26 сентября, стартовый тур Лиги наций подарит одну из главных международных вывесок осени. Чехия вновь встретится с хорошо знакомой Хорватией, Швейцария начнёт борьбу за возвращение в элиту в Скопье, а Фарерские острова попробуют ещё раз удивить Казахстан.

Но главный матч дня — Англия — Испания на «Уэмбли»: бронзовый призёр ЧМ-2026 принимает действующего чемпиона мира, причём англичане подходят к игре сразу без нескольких заметных футболистов.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 14.00.

Прогноз на матч Англия — Испания

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Англия
Окончен
2 : 3
Испания
0:1 Ямаль – 2'     1:1 Гордон – 36'     2:1 Кейн – 40'     2:2 Баэна – 60'     2:3 Оярсабаль – 74'    

Главный матч дня. Испания летом стала чемпионом мира и по дороге к титулу прошла пять последних встреч турнира без поражений, тогда как Англия добралась до полуфинала и затем взяла бронзу. Теперь Томасу Тухелю приходится встречать сильнейшего соперника ещё и без Коула Палмера, Деклана Райса, Маркуса Рашфорда, Кобби Майну и Тино Ливраменто. При этом у хозяев остаётся достаточно класса впереди, чтобы не превращать игру на «Уэмбли» в оборону одной штрафной, а Испания с Ламином Ямалем, Педри и Родри практически при любом сопернике играет в свой футбол. Вместо угадывания победителя в почти равной линии выбираем «обе команды забьют» за 1.70.

Прогноз на матч Чехия — Хорватия

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Хорватия
0:1 Модрич – 47'     1:1 Карабец – 54'     1:2 Пашалич – 77'    

Эти сборные прекрасно знают друг друга: в квалификации ЧМ-2026 Хорватия сначала разгромила чехов 5:1, а в Праге команды сыграли 0:0. На самом чемпионате мира разница в потолке тоже проявилась — Чехия не вышла из группы, тогда как хорваты добрались до плей-офф. Домашнее поле чехов делает чистую П2 не самой очевидной ставкой, но коэффициент выше двойки уже компенсирует риск, а по качеству состава и опыту больших международных матчей преимущество остаётся за гостями. Выбираем победу Хорватии за 2.15.

Прогноз на матч Северная Македония — Швейцария

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 1. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 21:45 МСК
Северная Македония
Окончен
0 : 3
Швейцария
0:1 Фройлер – 22'     0:2 Амдуни – 41'     0:3 Амдуни – 74'    

Швейцария после вылета из Лиги А получила почти обязательную задачу вернуться обратно и приезжает в Скопье после очень достойного чемпионата мира: победы над Боснией и Герцеговиной и Канадой, сухая игра с Алжиром и вылет от Колумбии лишь по пенальти. Северная Македония последнюю контрольную встречу перед летом проиграла Турции 0:4, а разница в глубине состава здесь слишком заметна, чтобы искать сложный рынок. Средняя линия также делает гостей явными фаворитами. Выбираем победу Швейцарии за 1.46.

Прогноз на матч Словения — Шотландия

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 1. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 16:00 МСК
Словения
Окончен
0 : 0
Шотландия

Здесь гораздо интереснее отказаться от исхода. Букмекеры практически не видят разницы между командами, а прежние очные встречи тоже получались плотными — 1:1, 1:0 и 2:2. Дополнительная проблема Словении — ситуация с Беньямином Шешко, который из-за повреждения голени не присоединился к сборной, а без главного наконечника атаки хозяевам будет ещё сложнее вскрывать организованную Шотландию. 1-й тур и примерно равные силы только усиливают желание сыграть «низ». Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.66.

Прогноз на матч Фарерские острова — Казахстан

Лига наций УЕФА. Лига C . Группа 3. 1-й тур
26 сентября 2026, суббота. 19:00 МСК
Фарерские острова
Окончен
1 : 1
Казахстан
1:0 Самуэльсен – 15'     1:1 Ерланов – 26'    

Имя Казахстана здесь не делает гостей автоматическим фаворитом — скорее, наоборот. Фарерцы в ноябре прошлого года одолели эту сборную 1:0, а нынешняя линия уже слегка выделяет хозяев. Казахстан летом сыграл 1:1 с Арменией и уступил Венгрии 1:3, тогда как сама история этой пары подталкивает скорее к очередному терпеливому матчу, чем к фестивалю голов. Рисковать П1 за коэффициент выше двойки для экспресса необязательно: рынок тотала выглядит надёжнее. Выбираем тотал меньше 2.5 гола за 1.58. Хозяева в последнее время удивляют.

Экспресс на Лигу наций 26 сентября 2026 года

  • Ставка 1: обе команды забьют в матче Англия — Испания за 1.70.
  • Ставка 2: победа Хорватии во встрече с Чехией за 2.15.
  • Ставка 3: победа Швейцарии в матче с Северной Македонией за 1.46.
  • Ставка 4: ТМ 2.5 гола во встрече Словения — Шотландия за 1.66.
  • Ставка 5: ТМ 2.5 гола в матче Фарерские острова — Казахстан за 1.58.

Общий коэффициент: 1.70 х 2.15 х 1.46 х 1.66 х 1.58 = 14.00.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android