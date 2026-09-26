Экспресс на матчи КХЛ 26 сентября 2026 года

Сегодня, 26 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут несколько заметных встреч. «Металлург» и «Ак Барс» продолжат принципиальное противостояние после весенней серии плей-офф и уже одного триллера в нынешнем сезоне, московское «Динамо» примет крепкий «Салават Юлаев», а «Спартак» получит серьёзное календарное преимущество перед «Автомобилистом», который проводит затяжную выездную серию.

Специально для вас мы подготовили прогнозы и собрали экспресс. Коэффициент — 6.18.

Прогноз на матч «Металлург» — «Ак Барс»

Это уже вторая встреча команд за две недели, и первая отлично показала, насколько тонкой может быть грань между ними: 11 сентября «Металлург» победил в Казани только по буллитам — 3:2. А ещё весной соперники рубились в полуфинале Кубка Гагарина, где пять матчей дали совершенно разные сценарии — от 5:2 до овертайма в решающей встрече. Но к 26 сентября календарь немного склоняется в сторону Магнитогорска: «Металлург» сыграл 23-го и затем получил два полных дня отдыха, тогда как «Ак Барсу» 24 сентября ещё предстояли матч в Новосибирске и последующий переезд в Магнитогорск.

Домашний лёд здесь становится не декоративным, а реальным аргументом. Ранее «Металлург» успел закрыть «Барыс» 3:0 и разгромить «Нефтехимик» 6:2, причём команда хорошо выглядит именно тогда, когда соперник позволяет ей долго владеть инициативой. «Ак Барс» достаточно силён, чтобы снова сделать матч плотным, поэтому минусовую фору брать не стоит. Но при средней цене около 1.80 обычная П1 уже выглядит достойно. Выбираем победу «Металлурга» в основное время за 1.80.

Прогноз на матч «Динамо» Москва — «Салават Юлаев»

У московского «Динамо» сейчас очень неприятный график: 22 сентября команда сыграла с «Барысом», 24-го принимала минских одноклубников, а ещё через день паузы выходит против «Салавата». Уфимцы получают перед поездкой в Москву больше времени на восстановление после встречи с «Металлургом» 23 сентября. При этом московская команда уже показала, что тяжёлый календарь скорее толкает её к прагматичному хоккею, чем к постоянным перестрелкам. У «Салавата» тоже были очень характерные 2:0 с «Нефтехимиком» и 3:1 — со «Спартаком».

Очная история только усиливает эту логику. Последняя встреча закончилась 3:2 по буллитам, а перед ней были 4:1, 3:1, 4:2 и 2:1 в овертайме — регулярных фестивалей на семь-восемь шайб здесь давно не видно. Статистический профиль тоже явно тянет вниз: у обеих команд подавляющее большинство последних матчей укладывалось в тотал меньше 5.5 шайбы. Выбираем тотал меньше 5.5 шайбы за 1.65.

Прогноз на матч «Спартак» — «Автомобилист»

Здесь главный нюанс вообще не в таблице, а в маршруте гостей. «Автомобилист» 20 сентября играл в Минске, 22-го — в Санкт-Петербурге с «Шанхайскими Драконами», 24-го выходил на лёд в Череповце и лишь после этого отправится в Москву. Получается четвёртый подряд гостевой матч за семь дней с постоянными переездами. «Спартак» тоже играл 24 сентября, но делал это дома с «Авангардом» и никуда после встречи не ездил. Для конца сентября, когда команды ещё только набирают физический ритм сезона, такая разница в логистике вполне способна проявиться в третьем периоде.

И чисто хоккейные аргументы у хозяев есть. До матча с «Авангардом» красно-белые успели одолеть ЦСКА, СКА, «Северсталь», «Металлург» и «Трактор», тогда как «Автомобилист» на этом выездном отрезке уступил минскому «Динамо» 3:5 и «драконам» 2:3. Очные встречи обычно получаются упорными, но в Москве «Спартак» выиграл последнюю — 3:1. Выбираем победу «Спартака» в основное время за 2.08.

Экспресс на КХЛ 26 сентября 2026 года

Ставка 1: победа «Металлурга» во встрече с «Ак Барсом» в основное время за 1.80.

Ставка 2: ТМ 5.5 шайбы в матче «Динамо» Москва — «Салават Юлаев» за 1.65.

Ставка 3: победа «Спартака» во встрече с «Автомобилистом» в основное время за 2.08.

Общий коэффициент: 1.80 х 1.65 х 2.08 = 6.18.