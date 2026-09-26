Англия — Испания. Чемпионы мира против бронзовых призёров

26 сентября состоится матч 1-го тура Лиги наций УЕФА Англия — Испания. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 21:45 мск. Команды выступают в группе A3 вместе с Хорватией и Чехией.

Коэффициенты на матч Англия — Испания 26 сентября 2026 года

Букмекеры считают пару практически равной, но после движения линии небольшое преимущество уже перешло к гостям. Средний коэффициент на победу Англии составляет 2.88, ничья оценивается в 3.35, а победа Испании — в 2.61.

При этом аналитики ждут умеренной результативности. Средний коэффициент на тотал больше 2.5 гола составляет 1.90, на тотал меньше 2.5 гола — также 1.90. Вариант «обе забьют — да» оценивается в среднем в 1.69.

Прогноз на матч Лиги наций Англия — Испания

Сюжет здесь почти идеальный для 1-го тура. Англия закончила чемпионат мира с бронзой, впервые в своей истории выиграв матч за третье место, а Испания двумя днями позже стала чемпионом мира. При этом команда Луиса де ла Фуэнте прошла весь турнир без поражений и в восьми встречах пропустила всего один мяч. На момент начала нового международного окна серия испанцев без поражений во всех турнирах достигла 38 матчей.

Именно стабильность состава делает Испанию особенно интересной сейчас. После победного чемпионата мира де ла Фуэнте внёс лишь четыре изменения в заявку. Бо́льшая часть чемпионской конструкции сохранена, а значит, сборной не требуется заново выстраивать связи в центре поля, прессинг и выход из обороны. Не сыграет дисквалифицированный Гави, травмирован Жоан Гарсия, однако костяк команды остался прежним.

У Англии ситуация противоположная. После первоначальной заявки Томаса Тухеля из состава из-за повреждений выбыли Деклан Райс, Коул Палмер, Маркус Рашфорд, Тино Ливраменто и Кобби Майну. Особенно чувствительна потеря Райса: против испанского контроля мяча именно объём работы и качество в центре поля становятся критически важными. Вместо выбывших были довызваны, в частности, Джеймс Гарнер и Морган Гиббс-Уайт.

При этом Англию нельзя недооценивать только из-за кадровых проблем. На ЧМ команда Тухеля добралась до полуфинала и забивала минимум дважды в каждом из первых четырёх матчей плей-офф. Даже встреча за бронзу с Францией превратилась в 6:4. «Уэмбли» тоже заметно выравнивает пару, поэтому чистая победа Испании при коэффициенте около 2.60 выглядит уже достаточно смелым выбором.

Однако стилистически у гостей есть важное преимущество. Испания на чемпионате мира великолепно контролировала матчи именно без необходимости устраивать перестрелки: в пяти последних встречах турнира она пропустила всего один раз. Англии же теперь придётся искать новый баланс в полузащите прямо перед соперником, который наказывает за ошибки при выходе из прессинга лучше большинства сборных мира.

Есть и дополнительный психологический фон. Последняя очная встреча этих сборных пришлась на финал Евро-2024, где Испания выиграла 2:1. В 10 матчах между командами с начала XXI века у испанцев шесть побед при трёх поражениях и одной ничьей. УЕФА отдельно выделяет эту игру как ремейк финала Евро и одну из главных встреч стартового тура. Мы не спорим.

Поэтому П2 здесь нравится по направлению, но для основной ставки лучше убрать ничью из проигрышных исходов. Англия дома и обладает достаточным индивидуальным классом, чтобы не уступить даже при проблемах с составом. Однако чемпионская Испания подходит к встрече гораздо более цельной командой и получает заметный перевес именно в центре поля.

При ничьей получаем возврат, а любая победа гостей приносит выигрыш. Для матча практически равных по линии сборных коэффициент выглядит достаточно интересным.

Ставка: победа Испании с форой (0) за 1.84.