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Россия — Иран 29 сентября 2026, прогноз на матч, коэффициенты букмекеров, ставки, сборная России по футболу, Иран, Валерий Карпин

Россия — фаворит, но Иран не подарок. Где букмекеры ошибаются в оценках
Алексей Анисимов
Россия — Иран: чего ждать от матча
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Участник ЧМ-2026 запросто может испортить команде Карпина старт окна.

29 сентября сборная России проведёт первый матч осеннего сбора — с Ираном в Казани. Встреча начнётся в 19:30 мск. Для команды Валерия Карпина это, пожалуй, самая показательная игра ближайшего окна: Иран летом выступил на чемпионате мира и занимает 22-е место в рейтинге ФИФА, тогда как Россия расположилась на 35-й строчке.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 0
Иран
1:0 Головин – 21'     2:0 Головин – 36'    

Ожидания букмекеров

Букмекерский расклад выглядит куда оптимистичнее рейтинга ФИФА. Победа России сейчас оценивается коэффициентом 1.73, ничья — 3.65, а успех Ирана — 5.55. При этом рынок не ждёт большого количества голов: тотал меньше 2.5 мяча доступен за 1.83, а победа России минимум в два мяча — уже за 2.95. То есть базовый букмекерский сценарий читается довольно легко: хозяева должны выиграть, но без разгрома.

Причины для такого доверия понятны. Россия в пяти встречах 2026 года пропустила всего два мяча и дважды подряд перед паузой победила со счётом 3:0 — Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго. Кроме того, в октябре прошлого года команда Карпина уже обыгрывала Иран — 2:1, причём до этого соперники дважды расходились миром. Но так ли всё на самом деле?

Разбор матча Россия — Иран и прогноз

Именно здесь линия, на наш взгляд, немного переоценивает Россию. Иран на ЧМ-2026 не проиграл ни одного из трёх матчей: 2:2 с Новой Зеландией, 0:0 с Бельгией и 1:1 — с Египтом. Для того чтобы выйти из группы, этого не хватило, зато уровень сопротивления говорит сам за себя. Это команда, которая умеет закрываться, терпеть и не разваливаться даже в матчах с соперниками высокого уровня.

Есть и ещё один момент. Россия проведёт три встречи за восемь дней, а Карпин вызвал всего 29 футболистов. Тренерский штаб уже говорил, что рассматривает весь состав как потенциально основной, поэтому ротация практически неизбежна. Правда, до игры с Ираном будет полноценная неделя тренировок, так что именно первый матч окна сборная должна провести максимально собранно.

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Отсюда и главное расхождение с букмекерами. Верить в тотальный контроль России здесь рискованно. Иран по стилю и уровню совсем не тот соперник, которого удобно вскрывать позиционно, а цена первой ошибки может оказаться высокой. Гораздо реалистичнее ждать вязкого матча, где хозяева будут больше владеть мячом, но явного преимущества по моментам не получат. Здесь можно вспомнить игру с Египтом.

Наш прогноз — Иран не проиграет за коэффициент 2.06. Более осторожный вариант — тотал меньше 2.5 мяча за 1.83. По счёту ближе всего выглядит 1:1, хотя минимальная победа России 1:0 тоже вполне вписывается в характер встречи. Букмекеры ждут трудовой победы команды Карпина; мы же скорее ждём трудового матча вообще.

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