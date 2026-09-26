Сербия — Нидерланды. Приключения Хави в Белграде

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций Сербия — Нидерланды. Игра пройдёт в Белграде на стадионе «Райко Митич». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Сербия — Нидерланды 27 сентября 2026 года

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу сборной Сербии предлагается с коэффициентом 4.55. Победа Нидерландов оценивается коэффициентом 1.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75.

Прогноз на матч Лиги наций Сербия — Нидерланды

Лига наций УЕФА понемногу разгоняется. Не успела неделя закончиться, а у нас уже 2-й тур. Особого внимания заслуживает встреча в Белграде, где сборная Сербии примет гостей из Нидерландов. Это Лига А, элитный дивизион турнира. Вместе с данными командами во вторую группу угодили сборные Германии и Греции. Расклад кажется очевидным: два явных фаворита и явный аутсайдер вычленяются без труда.

Правда, поколение у эллинов подрастает солидное, а сборная Сербии традиционно разочаровывает фанатов. Из года в год видных футболистов с внушительной трансферной стоимостью хватает, а единой команды не видать. Сборная Дании, например, пять лет назад доходила до полуфинала чемпионата Европы. А сборная Норвегии шумела на ЧМ-2026, где высадила бразильцев Карло Анчелотти и едва не прошла в четвертьфинале англичан.

Для сербов же попадание на крупный турнир — уже позитив (хотя сами они считают иначе). Потому что регулярно пролетают мимо финальной части. Тот же ЧМ-2026, например, пропустили. Тренерская чехарда не помогает. Сейчас, например, доверились опытнейшему Велько Пауновичу. Лига наций время от времени давала поводы для радости, здесь в отдельных случаях удавалось оправдывать потенциал. Вот и поглядим, как выйдет на сей раз. Германия и Нидерланды проверят на прочность.

Впрочем, в 1-м туре фавориты квартета встречались между собой. Как и ожидалось, сборная Нидерландов действовала неровно, достаточно ошибалась. А как иначе? Поколение не лучшее, после неудачи на чемпионате мира — 2026 сменили тренера. Рональд Куман ушёл, Хави приступил. Каталонец ставит сложный футбол с мелким пасом, который требует времени. К счастью, с расширенным международным окном его добавится.

Так что ждём от сборной Нидерландов шага вперёд. Сербы могут сколько угодно впечатлять звучностью имён, но ошибки перед собственной штрафной допускают исправно. Букмекеры выставляют коэффициент 1.78 на лобовую победу гостей — это интересно. Вряд ли будет обилие мячей, а парочку голов Нидерланды наверняка найдут. Для победы должно хватить.

Ставка: сборная Нидерландов победит за 1.78.